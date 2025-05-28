İndirim kampanyası başladı! Pegasus'tan 1 euroya yurt dışı bileti

Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus, yurt dışı uçuşlarına yönelik yeni bir kampanyaya imza attı. 150 bin adet bilet 1 euro + vergi ile satılacak. İşte detaylar...

Pegasus, indirimli bilet kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Havacılık devi yurt dışı biletlerini 1 eurodan satışa sundu. Ancak bazı şartlar var.

BİLETLER SATIŞTA

28-29 Mart tarihlerinde satılacak ve 25 Ekim - 28 Mart 2026 tarihlerinde seyahat edilecek biletler 1 euro + vergi ile satılacak. Yani kampanya için 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde bilet alımı yapılacak ve 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihlerinde uçuş olacak.

PEGASUS BOLBOL ÜYELERİ YARARLANACAK

Kampanya kapsamında 150 bin adet bilet satılacak. Kampanyadan sadece Pegasus BolBol üyeleri yararlanacak. Kampanya biletleri flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor.