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İndirim kampanyası başladı! Pegasus'tan 1 euroya yurt dışı bileti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İndirim kampanyası başladı! Pegasus&#039;tan 1 euroya yurt dışı bileti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus, yurt dışı uçuşlarına yönelik yeni bir kampanyaya imza attı. 150 bin adet bilet 1 euro + vergi ile satılacak. İşte detaylar... 

Pegasus, indirimli bilet kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Havacılık devi yurt dışı biletlerini 1 eurodan satışa sundu. Ancak bazı şartlar var.

BİLETLER SATIŞTA 

 28-29 Mart tarihlerinde satılacak ve 25 Ekim - 28 Mart 2026 tarihlerinde seyahat edilecek biletler 1 euro + vergi ile satılacak. Yani kampanya için 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde bilet alımı yapılacak ve 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihlerinde uçuş olacak.

Biletler satışta! Pegasus'tan 1 euroya yurt dışı bileti - 1. Resim

PEGASUS BOLBOL ÜYELERİ YARARLANACAK 

Kampanya kapsamında 150 bin adet bilet satılacak. Kampanyadan sadece Pegasus BolBol üyeleri yararlanacak. Kampanya biletleri flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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