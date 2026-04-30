FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını açıkladı.

İran'ın bu yıl Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek turnuvaya katılımı, Şubat ayında ABD ve İsrail'in Ortadoğu'ya düzenlediği saldırıların ardından patlak veren savaş nedeniyle belirsizlik içinde kaldı.

İran'ın Dünya Kupası'nda yer alacağını defalarca dile getiren Infantino, Vancouver'daki delegelere yaptığı konuşmanın başında bu duruşunun altını çizdi.

Infantino, "Öncelikle şunu hemen teyit edeyim ki, İran elbette 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak" dedi.

Infantino, "Ve elbette İran, Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak." sözlerini kullandı.

