Hakan Safi, sarı lacivertlilerin olası başkanlık seçiminde aday olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Hakan Safi "En zengin 100 Türk listesine" girmişti. Peki, Hakan Safi kimdir

1965’ten beri madencilik, taşımacılık gibi işlerde faaliyet gösteren Safi Ailesi, Hakan Safi’nin liderliğinde bir milyar dolarlık ciroya sahip bir holdinge dönüştü. 1973 doğumlu olan Hakan Safi, FMV Özel Işık Lisesi mezuniyeti sonrasında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı.

Hakan Safi, Amerika Boston Üniversitesi School Of Management-Executive MBA programını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Hakan Safi 750 milyon dolar servetiyle Forbes 2025 milyonerler listesi: En zengin 100 Türk listesine 61. sıradan girdi.

