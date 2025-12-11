Magazin ve etkinlik dünyasında uzun süredir adı bilinen organizatör Sercan Yaşar, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Ünlü isimlerle yakın ilişkileri ve birçok markanın lansman organizasyonlarındaki aktif rolüyle tanınan Yaşar, uyuşturucu madde bulundurma ve satışına ilişkin iddialar üzerine gözaltına alındı. Kamuoyunca Sercan Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli soruları ise gündeme taşındı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanmasına karar verildi. Sercan Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli merak edilirken yaşanan olay hem sosyal medyada hem de magazin çevrelerinde geniş yankı buldu.

Sercan Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Uyuşturucu operasyonu ile gündeme geldi

SERCAN YAŞAR KİMDİR?

Sercan Yaşar uzun yıllardır eğlence sektöründe düzenlediği organizasyonlarla tanınıyor. Büyük markaların lansman projelerinde görev alması ve ünlü isimlerle sık sık aynı karelerde yer almasıyla dikkat çeken Yaşar, eğlence sektöründe geniş bir çevre edinmiştir.

Organizasyon çalışmalarının yanı sıra bir dönem Posta Gazetesi’nde köşe yazıları da kaleme alan Yaşar, gece hayatı ve etkinlik planlama alanındaki çalışmalarıyla da biliniyor.

Sercan Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Uyuşturucu operasyonu ile gündeme geldi

SERCAN YAŞAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1993 doğumlu olan Sercan Yaşar Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi inşaat, tarım ve zeytincilik üzerine faaliyet gösteren köklü bir işletmeye sahiptir. Ortaöğrenimini İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamlayan Yaşar 12 yaşındayken ailesinden ayrı yaşsamaya başlamıştır.

Daha sonra eğitim hayatını yurt dışında sürdürerek Londra’da pazarlama eğitimi almış, Türkiye’ye dönüşünde ise eğlence sektöründe çeşitli mekanlarda etkinlik organizasyonları düzenleyerek kariyerine yön vermiştir.

Sercan Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Uyuşturucu operasyonu ile gündeme geldi

SERCAN YAŞAR TUTUKLANDI MI?

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sercan Yaşar’ın, uyuşturucu madde bulundurma ve satışına ilişkin suçlamalar nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Soruşturma sonrası mahkemeye sevk edilen Yaşar’ın cezaevine gönderildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Sercan Yaşar tutuklandı! Uyuşturucu suçlamasıyla cezaevine gönderildi

Haberle İlgili Daha Fazlası