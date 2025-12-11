Malatya voleybolunun önemli isimlerinden Habil Demiralp, uzun süredir tedavi gördüğü sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ vefat haberi ardından taziye mesajı paylaştı

Uzun yıllar Malatya’da sporcu ve antrenör yetiştiren, voleybolun gelişimine önemli katkılarda bulunan Habil Demiralp, bir süredir tedavi gördüğü sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Voleybolun yanı sıra bilardo camiasında da sevilen bir isim olan Habil Demiralp’in vefatı, sporcular, antrenörler ve sevenleri tarafından büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

Eski antrenör Habil Demiralp hayatını kaybetti

FEDERASYON BAŞKANI DUYURDU

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ vefat haberi ardından Habil Demiralp için taziye mesajı paylaştı. Üstandağ; "Değerli kardeşim Malatya Büyükşehir Belediyespor’un eski antrenörlerinden Habil Demiralp'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim." paylaşımında ifadelerine yer verdi.



