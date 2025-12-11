ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar baskılanırken, euro ise güçlendi. Euro, TL karşısında ilk kez 50 TL'yi aştı. Kur 50,06 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı piyasaları da etkiledi. Fed, faizi 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Fed'in faiz kararı sonrası dolar değer kaybederken, euro ise yükseldi.



EURODAN TARİHİ REKOR

Euro/dolar paritesindeki yükseliş sonrası euro, TL karşısında da değer kazanarak tarihinde ilk kez 50 lirayı aştı. Euro 50,06 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

EURO VE DOLARDA SON DURUM

TSİ 15.30 itibarıyla euro 50,04 liradan, dolar ise 42,61 liradan işlem görüyor.

Euro, 2025 yılında TL karşısında yüzde 36,5 değer kazandı. Dolar ise 42,61 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor.

