FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunda Fenerbahçe Opet, F Grubu'ndaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Umana Reyer takımını 96-48 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 2. Tur F Grubu ilk maçında Umana Reyer Venezia'yı konuk etti.

Baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 96-48 kazanan sarı lacivertliler, bu sezon EuroLeague'deki galibiyet serisini 7 maça yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, McBride 18, Williams 19, Gustafson 9, Meesseman 7, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır 10, Rupert 20, Tuana Vural

Umana Reyer: Charles 12, Dojkic 14, Mavunga 6, Holmes 3, Hassan, Nicolodi, Pasa 4, Cubaj 4, Fassina 5

1. Periyot: 30-2

Devre: 53-21

3. Periyot: 75-41

Beş faulle çıkan: 37.06 Mavunga (Umana Reyer)

