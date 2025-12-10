Irak’ta şiddetli yağışların yol açtığı selde dört kişi hayatını kaybederken, çökmek üzere olan okul duvarını fark eden 61 yaşındaki Kemal Fetah Tevekeli’nin hızlı müdahalesi en az 30 öğrenciyi ölümden kurtardı.

Irak'ta etkili olan yağışların yol açtığı selde iki günde 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sel nedeniyle araçlar ve evler büyük zarar gördü; yollar kapandı, köprüler yıkıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Çemçemal ilçesini vuran sel nedeniyle Kandil Yatılı Okulu’nun duvarının çöktüğü görüldü. Olay esnasında ise birçok öğrenci duvarın yakınındaydı.

Görüntülerde, duvarın dibinden onlarca öğrencinin geçtiği görülürken duvar yıkılmadan birkaç dakika önce 61 yaşındaki Kemal Fetah Tevekeli’nin çocukları görmesi ve hızlıca müdahale ederek onları uzaklaştırması dikkati çekti.

Kahramanlık anı! Çöken duvardan 30 öğrenciyi son anda kurtardı

EN AZ 30 ÖĞRENCİYİ KURTARDI

Duvarın yıkılmasından birkaç saniye önce öğrencileri uzaklaştıran Tevekeli, en az 30 öğrenciyi duvarın altında kalmaktan kurtardı.

Sel esnasında yaşadıklarını anlatan Tevekeli, oğlu ve yeğeninin yardımıyla çocukları kurtardıklarını söyledi.

Tevekeli, selin başladığı sıralarda evde olduğunu belirterek “Baktım ki duvarın kenarı çocuklarla dolu. Duvar henüz çökmemişti. Evden dışarı çıktım ve ne olursa olsun çocuklara ulaşmaya çalıştım” dedi.

Önce kendi çocuklarını bölgeden uzaklaştırdıklarını ifade eden Tevekeli, yeğeninin duvara çıktığını ve okul bahçesinin su ile dolduğunu kendilerine söylediğini söyledi.

Kahramanlık anı! Çöken duvardan 30 öğrenciyi son anda kurtardı

"DUVARIN ARKASI BARAJ GİBİYDİ"

Tevekeli, “Duvarın arkası bir baraj gibiydi. Görür görmez ‘Bu duvar çökecek’ dedim. Hemen çocukları kurtarmaya çalıştım. 30’dan fazla çocuk duvarın kenarındaydı, hepsini kurtardık. Son adımı attıktan sonra duvar çöktü” ifadelerini kullandı.

Çocuklara bağırıp çağırarak onları uzaklaştırdığını anlatan Tevekeli, “Hepsini diğer oyun alanına götürdük. Allah’a şükür hepsini kurtardık. Allah bana o an bu çocukları kurtarma gücünü verdi” diye konuştu.

Tevekeli’nin oğlu Koçer Kemal da olay anında üç çocuğunun elinden tutarak dışarı çıktığını aktararak “O sırada duvar çöktü. Gücüm tükendi. Çocuklardan birini su elimden aldı ama amcamızın oğlu onu yakaladı, diğer ikisi elimdeydi” dedi.

Kahramanlık anı! Çöken duvardan 30 öğrenciyi son anda kurtardı

Haberle İlgili Daha Fazlası