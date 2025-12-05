Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk etabı tamamlanarak hizmete açıldı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Basra'daki Büyük Fav Limanı ile uluslararası otoyol arasında yer alan 63 kilometrelik hattın açılışını gerçekleştirdi. Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen ve toplamda 1200 kilometrelik demir yolu ile kara yolu altyapısını kapsayan proje, bölgesel ticareti canlandırması ve Irak-Türkiye ekonomik iş birliğini güçlendirmesiyle önem taşıyor.

Irak'ta, bölgesel ticaret ve ulaşım ağını güçlendirmeyi amaçlayan 'Kalkınma Yolu Projesi'nin birinci etabının hizmete açıldığı duyuruldu. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, projenin ilk bölümünün tamamlanarak kullanıma sunulduğu bildirildi.

63 KİLOMETRELİK HAT BAĞLANTIYI GÜÇLENDİRECEK

Açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Basra'da, Büyük Fav Limanı ile uluslararası otoyol arasında bulunan 63 kilometrelik hattın açılışını gerçekleştirdiği belirtildi. Bu hattın, liman ile ülkenin iç bölgeleri arasındaki lojistik trafiği hızlandırarak projenin ilerleyen aşamalarına zemin hazırlayacağı vurgulandı.

1200 KİLOMETRELİK DEV ULAŞIM KORİDORU

Basra Körfezi'ndeki Büyük Fav Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru uzanarak Türkiye sınırına kadar ulaşması planlanan Kalkınma Yolu Projesi, toplamda 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını kapsıyor. Proje, Irak'ın stratejik konumunu güçlendirmeyi ve ülkeyi bölgesel bir lojistik merkez haline getirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA UZANACAK

Asya'dan başlayan ticaret akışını Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı amaçlayan proje, entegre bir ulaşım koridoru niteliği taşıyor. Kalkınma Yolu'nun hayata geçmesiyle birlikte, bölgesel ticaretin canlanması, lojistik maliyetlerin düşmesi ve Türkiye-Irak ekonomik iş birliğinin yeni bir ivme kazanması bekleniyor.

KALKINMA YOLU PROJESİ NEDİR?

Kalkınma Yolu Projesi, Basra'daki Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak Irak'ın kuzeyine ve oradan Türkiye'ye uzanacak kapsamlı bir ulaşım ve ticaret koridoru olarak planlanıyor. Proje, hem demir yolu hem de kara yolu altyapısını içermesi sayesinde çok yönlü bir lojistik ağ oluşturmayı hedefliyor.

Bu dev koridorun tamamlanmasıyla Asya’dan Avrupa’ya uzanan yeni bir ticaret hattı oluşacak. Bölgesel ticaret hacmini artırması öngörülen proje, Irak ve Türkiye’nin ekonomik entegrasyonunu güçlendirirken aynı zamanda küresel tedarik zincirine alternatif, hızlı ve güvenli bir güzergâh sunmayı amaçlıyor.

