ASKİ su kesintisi! Ankara sular ne zaman gelecek? Polatlı, Elmadağ, Nallıhan su kesinti saatleri
4 Aralık 2025 Cuma günü Ankara'nın Polatlı, Elmadağ, Nallıhan ve Altındağ ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Ankara sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar ve çalışmalar nedeniyle plansız su kesintisi yapılacağını duyurdu.
ANKARA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bugün Polatlı'da sular 17.00'de, Elmadağ'da 12.30'da, Nallıhan'da 15.00'de, Altındağ'da 12.00'de gelecektir.
