Bahis iddialarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Çok sayıda kulüp yöneticisi ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, hakem Zorbay Küçük, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet çakar ile Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bu defa futbolun üst kademelerini hedef alan yeni dalga operasyon gerçekleşti. Sabah saatlerinde aralarında farklı liglerde mücadele eden futbol kulüplerinin yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

MERT HAKAN YANDAŞ GÖZALTINA ALINDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği 27'sinin futbolcu olduğu belirtildi.

Gözaltına listesinde Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, hakem Zorbay Küçük ve Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak da var.

Mert Hakan Yandaş

AHMET ÇAKAR DA GÖZALTINDA

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Ahmet Çakar

102 FUTBOLCU VE 149 HAKEM CEZA ALMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" yönündeki açıklaması ihbar kabul edilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmda, çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmıştı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dahil 8 kişi tutuklanmıştı. 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilmişti. TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemlerin ve yöneticilerin ardından 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmiş, çok sayıda futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası