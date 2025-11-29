Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını oy birliğiyle reddederken; 1-0 kaybettiği Kocaelispor maçındaki disiplin cezalarına yönelik Galatasaray Kulübü'nün başvurusu kabul edilmedi.

TFF Tahkim Kurulu, bahis olaylarından dolayı farklı sürelerle cezalandırılan 35 futbolcunun yaptığı itirazları değerlendirdi ve tüm başvuruları oy birliğiyle reddetti. Kurul ayrıca Galatasaray’ın Kocaelispor maçına ilişkin PFDK kararlarına yaptığı itirazı da kabul etmedi.

Bahis Cezaları Oy Birliğiyle Onandı

Federasyonun resmi sitesinde yer alan açıklamada Tahkim Kurulu, 3 ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun başvurularını inceleyerek cezaların uygulanmasına hükmetti.

Kurul, futbolcuların ceza erteleme taleplerini de oy birliğiyle reddetti.

Tahkim Kurulu, ceza alan futbolcuları:

"1. E.2025/744 - K.2025/746

Futbolcu Abdulsamet Burak’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/676 - K.2025-2026/753 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdulsamet Burak’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

2. E.2025/745 - K.2025/747

Futbolcu Abdurrahman Bayram’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/740 - K.2025-2026/817 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdurrahman Bayram’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

3. E.2025/746 - K.2025/748

Futbolcu Abdurrahman Üresin’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/706 - K.2025-2026/783 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdurrahman Üresin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

4. E.2025/748 - K.2025/749

Futbolcu Ahmet Abdullah Çakmak’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/736 - K.2025-2026/813 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmet Abdullah Çakmak’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

5. E.2025/752 - K.2025/750

Futbolcu Ali Şaşal Vural’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/739 - K.2025-2026/816 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Şaşal Vural’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

6. E.2025/753 - K.2025/751

Futbolcu Alassane Ndao’nun PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/674 - K.2025-2026/751 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Alassane Ndao’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

7. E.2025/754 - K.2025/752

Futbolcu Arda Hilmi Şengül’ün PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/692 - K.2025-2026/769 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Arda Hilmi Şengül’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

8. E.2025/755 - K.2025/753

Futbolcu Atakan Cangöz’ün PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/688 - K.2025-2026/765 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Atakan Cangöz’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2.maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

9. E.2025/757 – K.2025/754

Futbolcu Bartu Göçmen’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/731 - K.2025-2026/808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Bartu Göçmen’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

10. E.2025/758 - K.2025/755

Futbolcu Bedirhan Özyurt’un PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/655 - K.2025-2026/732 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Bedirhan Özyurt’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

11. E.2025/759 - K.2025/756

Futbolcu Berkan Aslan’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/675 - K.2025-2026/752 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berkan Aslan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

12. E.2025/760 - K.2025/757

Futbolcu Berkan Mahmut Keskin’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/711 - K.2025-2026/788 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berkan Mahmut Keskin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

13. E.2025/761 - K.2025/758

Futbolcu Berşan Yavuzay’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/749 - K.2025-2026/826 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berşan Yavuzay’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

14. E.2025/762 - K.2025/759

Futbolcu Boran Başkan’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/671 K.2025-2026/748- sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Boran Başkan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

15. E.2025/768 - K.2025/760

Futbolcu Engin Kadir Gıcır’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/750 - K.2025-2026/827 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Engin Kadir Gıcır’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

16. E.2025/769 - K.2025/761

Futbolcu Ensar Bilir’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/700 - K.2025-2026/777 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ensar Bilir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

17. E.2025/770 - K.2025/762

Futbolcu Eren Karadağ’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/690 - K.2025-2026/767 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Eren Karadağ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

18. E.2025/773 - K.2025/763

Futbolcu Faruk Can Genç’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/723 - K.2025-2026/800 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Faruk Can Genç’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

19. E.2025/774 - K.2025/764

Futbolcu Fırat İnal’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/732 - K.2025-2026/809 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Fırat İnal’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

20. E.2025/776 - K.2025/765

Futbolcu Furkan Orak’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/657 - K.2025-2026/734 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Furkan Orak’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

21. E.2025/778 - K.2025/766

Futbolcu Hasan Hüseyin Akınay’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/687 - K.2025-2026/764 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hasan Hüseyin Akınay’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

22. E.2025/780 - K.2025/767

Futbolcu İlkan Sever’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/716 - K.2025-2026/793 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İlkan Sever’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

23. E.2025/781 - K.2025/768

Futbolcu İsmail Kalburcu’nun PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/703 - K.2025-2026/780 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İsmail Kalburcu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

24. E.2025/782 - K.2025/769

Futbolcu İzzet Çelik’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/652 - K.2025-2026/729 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İzzet Çelik’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

25. E.2025/783 - K.2025/770

Futbolcu Kadir Kaan Yurdakul’un PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/734 - K.2025-2026/811 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Kadir Kaan Yurdakul’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

26. E.2025/787 - K.2025/771

Futbolcu Metehan Baltacı’nın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/658 - K.2025-2026/735 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Metehan Baltacı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

27. E.2025/788 - K.2025/772

Futbolcu Muhammed Arda Kahveci’nin PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/721 - K.2025-2026/798 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Arda Kahveci’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

28. E.2025/791 - K.2025/773

Futbolcu Muhammed Ali Özbaskıcı’nın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/753 - K.2025-2026/830 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Ali Özbaskıcı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

29. E.2025/795 - K.2025/774

Futbolcu Oktay Aydın’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/682 - K.2025-2026/759 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Oktay Aydın’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

30. E.2025/796 - K.2025/775

Futbolcu Orkun Özdemir’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/705 - K.2025-2026/782 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Orkun Özdemir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

31. E.2025/799 - K.2025/776

Futbolcu Selim Dilli’nin PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/746 - K.2025-2026/823 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Selim Dilli’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

32. E.2025/801 - K.2025/777

Futbolcu Uğur Adem Gezer’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/683 - K.2025-2026/760 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Uğur Adem Gezer’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

33. E.2025/804 - K.2025/778

Futbolcu Yunus Emre Gedik’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/719 - K.2025-2026/796 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yunus Emre Gedik’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

34. E.2025/805 - K.2025/779

Futbolcu Yusuf Özdemir’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/654 - K.2025-2026/731 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yusuf Özdemir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

35. E.2025/806 - K.2025/780

Futbolcu Yusuf Saitoğlu’nun PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/709 - K.2025-2026/786 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yusuf Saitoğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir." şeklinde açıklandı.

Galatasaray’ın İtirazı da Reddedildi

Galatasaray’ın yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından kabul görmedi

Kocaelispor ile oynanan karşılaşmanın ardından PFDK tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray’ın yaptığı itiraz da Tahkim Kurulu tarafından kabul görmedi.

Tahkim Kurulu'nun Galatasaray'a verdiği cezayı şu şekilde açıkladı:

Galatasaray A.Ş.’nin PFDK’nın 19.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1678 - K.2025-2026/1120 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 520.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 316A, 316B, 317 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 120.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

- Galatasaray A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren 220.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

