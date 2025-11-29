Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından 'çift spiker' seçeneğiyle izleyicilere sunulacak.

Okan Buruk yönetiminde lider durumdaki Galatasaray ile Domenico Tedesco ile galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, Kadıköy'de 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak dev derbide kozlarını paylaşacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

YALÇIN ÇETİN VE ALİ FERAHBOT SEÇENEĞİ

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla yayınlanacak.

Kullanıcılar, kumandada yer alan dil seçeneği üzerinden istedikleri spikerin anlatımıyla mücadeleyi takip edebilecek.

Süper Lig'de lider ile en yakın takipçisi, Chobani Stadı'da karşılaşacak

32 KAMERA ÇEKİM YAPACAK

Müsabakada Türkiye'de ilk kez 9 ağır çekim (slow motion) kamerası yer alacak. Bu kameraların yanı sıra bir örümcek kamera, bir drone olmak üzere toplam 32 kamerayla derbi ekranlara yansıyacak.

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası