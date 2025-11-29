Dev derbide çarpıcı detay! Galatasaray'da 37 yıllık meydan okuma
Sarı-kırmızılılar, 2 Kasım 1983-23 Şubat 2020 tarihleri arasındaki 37 yıllık süreçte Fenerbahçe'yi Süper Lig'de deplasmanda sadece 5 defa yenebildi. 1 Aralık Pazartesi akşamı Kadıköy'den galibiyetle ayrılması halinde Galatasaray, söz konusu seriye son 5 yılda ulaşmayı başaracak.
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin bir puan önünde lider durumda.
- Son 6 Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı 4 galibiyeti, 1 yenilgisi ve 1 beraberliği var.
- Galatasaray, 1 Aralık'ta Kadıköy'den galip gelerek, 1983'ten 2020'ye kadar olan 37 yıllık dönemde yalnızca 5 defa elde ettiği zaferi eşitleyebilir.
Türkiye nefesini tuttu, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev derbiyi bekliyor. Saat 20.00'de hakem Yasin Kol'un yöneteceği Süper Lig 14'üncü hafta mücadelesi öncesi Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Galatasaray'da ayrılık kararı: Ocak ayında gidiyor
Sarı-lacivertli 50 bin taraftarın önünde mücadele edecek Galatasaray'da 3 puan dışında farklı bir hedef de var.
6 MAÇTA 4 GALİBİYET
Son yıllarda zotlu Kadıköy deplasmanında sergilediği öz güvenli oyunuyla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, son 6 Süper Lig karşılaşmasında 4 galibiyet, bir yenilgi ve bir beraberlik sonucu rakibine üstünlük kurdu.
37 YILLIK SERİ EŞİTLENEBİLİR
Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray, 1 Aralık'ta Kadıköy’den galibiyetle dönerse, 1983’ten 2020’ye kadar geçen 37 yılda yalnızca 5 defa yaşadığı zaferi, son dönemdeki serisiyle eşitleyecek. Bu başarı, bir anlamda sarı-kırmızılılar adına 37 yıla bedel meydan okuma olacak.