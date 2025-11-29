Sarı-kırmızılılar, 2 Kasım 1983-23 Şubat 2020 tarihleri arasındaki 37 yıllık süreçte Fenerbahçe'yi Süper Lig'de deplasmanda sadece 5 defa yenebildi. 1 Aralık Pazartesi akşamı Kadıköy'den galibiyetle ayrılması halinde Galatasaray, söz konusu seriye son 5 yılda ulaşmayı başaracak.

Türkiye nefesini tuttu, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev derbiyi bekliyor. Saat 20.00'de hakem Yasin Kol'un yöneteceği Süper Lig 14'üncü hafta mücadelesi öncesi Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sarı-lacivertli 50 bin taraftarın önünde mücadele edecek Galatasaray'da 3 puan dışında farklı bir hedef de var.

6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Son yıllarda zotlu Kadıköy deplasmanında sergilediği öz güvenli oyunuyla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, son 6 Süper Lig karşılaşmasında 4 galibiyet, bir yenilgi ve bir beraberlik sonucu rakibine üstünlük kurdu.

iki takım, Kadıköy'de son olarak 24 Şubat 2025'te karşılaşmış, mücadele 0-0 sonuçlanmıştı

37 YILLIK SERİ EŞİTLENEBİLİR

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray, 1 Aralık'ta Kadıköy’den galibiyetle dönerse, 1983’ten 2020’ye kadar geçen 37 yılda yalnızca 5 defa yaşadığı zaferi, son dönemdeki serisiyle eşitleyecek. Bu başarı, bir anlamda sarı-kırmızılılar adına 37 yıla bedel meydan okuma olacak.

