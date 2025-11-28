Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Mustafa Cengiz, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı. Ulus Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, eski yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ile Mustafa Cengiz'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz, Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma töreninde konuşan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, yalnızca bir başkanı değil, cesareti, beyefendiliği ve kalbindeki tertemiz niyetiyle herkese dokunan bir insanı andıklarını kaydetti.

Mustafa Cengiz, Galatasaray'da 2018-2021 seneleri arasında başkanlık yaptı

"BABACIĞIM ÖZLEMİN HİÇ AZALMADI"

Babasının hastalığına rağmen o dönemde görevine devam ettiğini aktaran Sarper Cengiz, "Babamın 'Son nefesime kadar görevime devam edeceğim' diyen o kararlılığı, beyefendiliği, hoşgörüsü, başkalarını hep kendinden önce düşünen o büyük insanlığı onu çok özel bir yere koydu. 'İnan edin' sözü ve tüm Türkiye'ye Fetih Suresi'ni okuduğu o an, onun karakterinin en berrak mirasları olarak kalplerimize kazındı. O yalnız Galatasaray'ın değil, her kulübün, her rengin gönlünde yer eden nadir bir adamdı. Yerli ve millilik konusundaki hassasiyeti ve vatanına bağlılığı da onu daha kıymetli kıldı. Galatasaray'a duyduğu sevda ve özellikle taraftara olan sevgisi ise hayatının en saf duygularındandı. Bugün burada bulunan ve hastalığı boyunca desteğini esirgemeyen aileme, dostlarımıza, taraftarlarımıza, Galatasaray'ımıza ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin tüm kademelerine yürekten teşekkür ediyorum. Babacığım özlemin hiç azalmadı, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Anma törenine; Galatasaray'dan Dursun Özbek, İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukcu, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay katıldı

"İYİ BİR GALATASARAYLIYDI"

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bugün Mustafa başkanın vefatının 4'üncü seneidevriyesi. Galatasaray'da 2018-2021 seneleri arasında başkanlık yaptı. Onunla aynı yaştayız. Yaşına rağmen, hastalığına rağmen Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmadı. İyi bir Galatasaraylıydı. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür gönderiyorum. Vefatı tabii ki herkesi çok üzmüştür. Galatasaray Ailesi olarak her zaman kalbimizde yer etti. Kendisine rahmet diliyorum. Değerli ailesine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun. Geçmişte Galatasaray'a hizmet eden başkanlarımızı, çalışan herkesi anmak da Galatasaraylıların görevidir. Onları her zaman kalbimizde yaşatmamız lazım" sözlerini sarf etti.

