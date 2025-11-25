Galatasaray'da derbi öncesi sakatlığı devam eden ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçını tribünden takip eden Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.

Galatasaray'da sakatlığı süren milli yıldız Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçını tribünden izledi.

DERBİ SORUSU GELDİ

Derbiye yetiştirilmeye çalışılan 25 yaşındaki yıldız, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada basın mensuplarından sakatlığı için gelen soruya cevap verdi.

Yunus Akgün, "Sakatlığın nasıl, derbide oynayacak mısın?" sorusuna, "İnşallah, bakacağız." cevabını verdi.

Sarı kırmızılılarda bu sezon 13 maçta süre bulan Yunus Akgün, 4 gol attı ve 2 asistle katkı sağladı.

KAAN AYHAN'DAN SAKATLIK CEVABI

Sakatlığı bulunan bir diğer isim Kaan Ayhan da Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği sorusuna, "Bakacağız, inşallah." cevabını verdi.

EMRAH TAŞÇI

