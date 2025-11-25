UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Union Saint-Gilloise karşısında çıkan Arda Ünyay, 89. dakikada da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Müsabakanın 53. dakikasında oyundan çıkan Jakobs'un yerine Teknik Direktör Okan Buruk, genç futbolcu Arda

ÜNYAY'A ŞANS VERDİ.

18 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Arda bu sezon daha önce de Süper Lig'de 3 müsabakada oyuna sonradan dahil olmuştu.

Arda Ünyay ayrıca müsabakanın 89. dakikasında gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Okan Buruk, genç futbolcuyu çıkarken teselli etti.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası