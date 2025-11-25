UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk eden Galatasaray'da Ismail Jakobs, sakatlık nedeniyle devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık daha yaşandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Rams Park'taki mücadeleye ilk 11'de başlayan Ismail Jakobs, sakatlık nedeniyle 53. dakikada oyundan çıktı.

Sekerek kenara gelen Senegalli sol bekin yerine, 18 yaşındaki Arda Ünyay oyuna dahil oldu.

Kart sınırında bulunan Jakobs, müsabakayı kartsız tamamlamayı başardı.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takım, önemli futbolcularından Union Saint-Gilloise karşısında yararlanamadı.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, sakatlıkları nedeniyle kritik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemedi.

Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da Belçika temsilcisine karşı kadroya giremedi.

EMRAH TAŞÇI

