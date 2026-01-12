Kocaeli’de beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryeler için trafiğe çıkış yasağı getirildi.

Kocaeli Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle bazı araç gruplarının trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgârın fırtına seviyesine ulaşacağı belirtildi.

SALI GÜNÜ SAAT 15.00'E KADAR YASAK

Açıklamaya göre, rüzgâr hızının 50 ila 75 kilometreye kadar çıkabileceği öngörülürken, olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı tedbiren durduruldu. Yasak, 13 Ocak Salı günü saat 15.00’e kadar devam edecek.

Yetkililer, vatandaşların alınan kararlara uyması gerektiğini vurgulayarak, fırtına süresince dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Valilik, gelişmelere göre yeni duyuruların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

