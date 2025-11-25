Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup oldukları Union Saint-Gilloise maçının İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez'in kararlarına büyük tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından tepkisini sürdürdü.

GALATASARAY KIRMIZI BEKLEDİ

Union Saint-Gilloise takımının galibiyet golünü atan Promise David, Galatasaray karşısında 36. dakikada sarı kart gördü.

24 yaşındaki Kanadalı forvet, 54. dakikada ise Uğurcan Çakır'ın ayağına basarken İspanyol hakem Jose Maria Sanchez, bu pozisyonu kartsız geçti.

Galatasaray'da başta Okan Buruk olmak üzere tüm takım, bu karara büyük tepki gösterdi.

Promise David, 57. dakikada Galatasaray'a gol attı ve takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

TRİBÜNLERE İŞARET ETTİ

Müsabakanın ardından sahaya girerek rakip oyuncuları tek tek tebrik eden Buruk, hakemlerin önünden öylece geçti. Hakemlerin elini sıkmayan deneyimli çalıştırıcı, tribünlere eliyle tepki göstermeleri yönünde işaret yaptı.

TARİHİ SERİ SONA ERDİ

Galatasaray, Union Saint-Gilloise müsabakasıyla birlikte evinde 33 maç sonra mağlup oldu.

Cimbom bu müsabaka öncesinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetmiş daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası