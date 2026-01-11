Olumsuz hava koşulları, sis ya da rüzgar nedeniyle bazı seferlerde gecikme ve iptal yaşanabiliyor. Pegasus ile seyahat edecek olan binlerce yolcu 11 Ocak 2026 Pazar günü için "Uçak seferleri iptal mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Pegasus son dakika uçuş iptalleri listesi..

Pegasus uçuşlarının iptal olup olmadığı araştırılmaya başlandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11 Ocak 2026 Pazar günü hava koşulları nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanıyor. Bu kapsamda Pegasus Havayolları'na ait bazı seferlerin iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Yolcular, son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

PEGASUS UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Pegasus Havayolları'nın son dakika duyurularına bakıldığında tüm seferleri kapsayan bir iptal kararı bulunmuyor. Ancak yolcuların, uçuş öncesinde sefer bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor.

PEGASUS İPTAL EDİLEN SEFERLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Pegasus ile uçacak yolcuların, seyahat öncesinde uçuş durumlarını Pegasus'un resmi internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezi üzerinden öğrenebilir. Havalimanlarındaki uçuş bilgi ekranları ve SMS / e-posta bilgilendirmeleri de yakından takip edilmelidir.

