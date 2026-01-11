İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri merak edilip araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yağışların etkisiyle birlikte barajlardaki ortalama doluluk oranı yeniden yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı.

Barajların doluluk oranı son olarak 23 Kasım 2025'te yüzde 17 seviyesine düşerken, 50 gün sonra su seviyesi yeniden yüzde 20'nin üzerine çıktı. 11 Ocak 2026 Pazar günü barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi.

İSKİ baraj doluluk oranı: Yağışların ardından İstanbulda barajlar ne durumda?

YAĞIŞLARIN ARDINDAN İSTANBUL'DA BARAJLAR NE DURUMDA?

11 Ocak 2026 tarihi itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 20,11’e çıktı.

Su miktarı Ömerli'de yüzde 25,17, Darlık'ta yüzde 31,51, Elmalı'da yüzde 61,29, Terkos'ta yüzde 15,95, Alibey'de yüzde 13,24, Büyükçekmece'de yüzde 16,27, Sazlıdere'de yüzde 13,39, Istrancalar'da yüzde 42,29, Kazandere'de yüzde 5,69, Pabuçdere'de yüzde 6,08'dir.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 174,5 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Kentte su tüketimi ise dün 3 milyon 1 bin metreküp olarak hesaplandı.

İSKİ istatistiklerine göre, 11 Ocak'ta baraj doluluk oranlarının 2016'da yüzde 63,88, 2017'de yüzde 59,86, 2018'de yüzde 66,09, 2019'da yüzde 87,72, 2020'de yüzde 52,42, 2021'de yüzde 21,13, 2022'de yüzde 27,81, 2023'te yüzde 31,56, 2024'te yüzde 57,01, 2025'te yüzde 41,74 ve 2026'da yüzde 20,11 olduğu kaydedildi. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

