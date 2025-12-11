İzmir’de son yılların en ciddi su sıkıntısı yaşanıyor. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar, beklenen yağışların gelmemesi ve uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle alarm seviyesine indi. Şimdi ise 11 Aralık güncel İzmir baraj doluluk oranları vatandaşalr tarafından sorgulanıyor.

İzmir baraj doluluk oranları İZSU tarafından paylaşıldı. Tahtalı Barajı’nda su miktarının neredeyse tükenmesi vatandaşlarda büyük bir endişeye neden olurken su kesintileri de sıklaştı. İzmir'de ayrıca Balçova ve Gördes barajlarında kullanılabilir su kalmadı.



2 baraj tamamen kurudu! İzmir baraj doluluk oranları 11 Aralık

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İzmir'de mevsim normallerinin altında kalan yağışlar, kentin içme suyu kaynaklarında ciddi bir azalmaya yol açtı. İZSU tarafından paylaşılan 11 Aralık tarihli güncel verilere göre Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarında yaşanan düşüş dikkat çekiyor.

Kentin su ihtiyacında büyük paya sahip Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'in altına inerken, Balçova ve Gördes barajlarında kullanılabilir su tamamen tükenmiş durumda. Alaçatı Kutlu Aktaş ve Ürkmez barajlarında da geçen yıla kıyasla belirgin bir azalma görülüyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

İzmir'de artan kuraklık baskısı nedeniyle Ağustos ayından bu yana uygulanan planlı su kesintileri yeni düzenleme ile sıklaştırıldı. Daha önce iki günde bir yapılan kesintiler artık her gün tekrarlanacak.

İZSU'nun güncel duyurusuna göre Konak, Karabağlar, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde su akışı her gece 23.00-05.00 saatleri arasında durdurulacak.

İZMİR GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 ARALIK

BARAJ ADI Güzelhisar Barajı Balçova Barajı Gördes Barajı Tahtalı Barajı Ürkmez Barajı Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Son Güncelleme Tarihi 11.12.2025 11.12.2025 11.12.2025 11.12.2025 11.12.2025 11.12.2025 Son Su Durumu Göl su yükseltisi(m) 90,61 103,06 204,00 32,38 26,75 11,70 Toplam su hacmi (m³) 77.999.000 211.000 15.500.000 22.084.000 831.000 820.000 Kullanılabilir su hacmi (m³) 66.039.000 0 0 2.484.000 456.000 320.000 Aktif Doluluk Oranı (%) 46,06 0,00 0,00 0,87 5,53 2,00 Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 96,95 117,84 207,35 42,18 27,40 13,35 Toplam su hacmi (m³) 104.016.000 1.328.000 22.314.000 52.173.000 945.000 2.910.000 Kullanılabilir su hacmi (m³) 92.056.000 1.117.000 6.814.000 32.573.000 570.000 2.410.000 Aktif Doluluk Oranı (%) 64,20 15,63 0,85 11,35 6,91 15,06 Minimum Göl su yükseltisi (m) 63,00 103,06 204,00 31,00 23,00 11,20 Göl Hacmi (m³) 11.960.000 211.000 15.500.000 19.600.000 375.000 500.000 Maksimum Göl su yükseltisi (m) 107,00 146,00 268,20 60,50 46,63 19,80 Göl Hacmi (m³) 155.350.000 7.759.000 453.380.000 306.650.000 8.625.000 16.500.000 Kullanılabilir göl su hacmi (m³) 143.390.000 7.622.000 434.780.000 287.050.000 8.250.000 16.000.000

