TFF'den 86 futbolcuya kötü haber! Karar açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle ceza alan 86 futbolcunun cezaasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.
TFF'nin açıklamasına göre kurul, bugün yaptığı toplantıda 86 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştü.
İTİRAZLAR REDDEDİLDİ
Tahkim Kurulu, 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 86 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddetti.
Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.
