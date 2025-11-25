UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci maç haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan Jose Mourinho'nun Benfica'sı, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Portekizli teknik adam, Benfica ile Devler Ligi'ndeki ilk puanlarını aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax, Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırladı.

Amsterdam'da oynan maçı Benfica 2-0'lık skorla kazandı ve Mourinho siftah yaptı.

Benfica'ya Hollanda'da galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Samuel Dahl ve 90. dakikada Leandro Barreiro kaydetti.

Mourinho ile Devler Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini alan Benfica, 3 puana yükseldi. Ajax bu haftayı da puansız son sırada kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Benfica, Napoli'yi ağırlayacak. Ajax, Azerbaycan'da Karabağ'ın konuğu olacak

EMRAH TAŞÇI

