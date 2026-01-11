Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchenglabach’ta Sportif Direktör Rouven Schröder, Galatasaray’ın ilgilendiği Can Armando Güner hakkında olay bir iddia ortaya attı.

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i imza için İstanbul'a getirirken Alman kulübünden açıklama geldi.

BİZE TEKLİF YAPILMADI

Borussia Mönchenglabach Sportif Direktörü Rouven Schröder, Augbsurg maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında transfer için kendilerine bir teklif ulaşmadığını belirtti.

"HASTA OLDUĞUNU BİLDİRDİ"

Schröder açıklamasında, "Son birkaç gün bizi biraz şaşırttı çünkü hiç teklif almadık. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri" ifadelerini kullandı.

Futbola Schalke altyapısında başlayan Can Armando Güner, kariyeri boyunca farklı alt yaş gruplarında toplam 62 maça çıkarken bu mücadelelerde 32 gol ve 15 asist kaydetti.

