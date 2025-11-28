Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo ve Berkan Kutlu sakat, Roland Sallai (kırmızı kart), Eren Elmalı (bahis soruşturması) ve Metehan Baltacı (bahis soruşturması) cezalı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün durumları ise belirsiz. Teknik direktör Okan Buruk, 1 Aralık'ta yapılacak Fenerbahçe maçında ilk 11 oluşturmakta güçlük çekiyor. Sağ ve sol bek sorunu, en kritik konular olarak ön plana çıkıyor.

Galatasaray'da teknik heyet, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi eksikler nedeniyle çözüm üretmeye çalışıyor.

SAĞ BEK BARIŞ ALPER

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo ve kırmızı kart görüp iki maç ceza alan Roland Sallai'nin yokluğunda sağ bek pozisyonunda oynayan Kaan Ayhan'ın durumu belirsizliğini korurken; teknik direktör Okan Buruk, son haftalarda yükselişe geçen Barış Alper Yılmaz'ı bu pozisyona kaydırmayı düşünüyor. Aynı sıkıntı sol bekte de yaşanıyor.

Batrış Alper Yılmaz

SOL BEKTE KAZIMCAN KALDI

Önceki gün Union Saint-Gilloise maçını tamamlayamayan ve stadı ayak bileği sarılı halde terk eden Ismail Jakobs'un tedavisi sürüyor. Bahis soruşturmasında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın yokluğunda tek alternatif Kazımcan Karataş. Genç oyuncu, Gençlerbirliği karşısında sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Kazımcan Karataş

TEK KANAT LEROY SANE

Kaan Ayhan'ın derbiye yetişmemesi durumunda, Barış Alper'in sağ bekte görev alacak olması sebebiyle Okan Buruk'un elinde tek kanat oyuncusu Leroy Sane kalacak. 8 Kasım'da fıtık ameliyatı geçiren Yunus Akgün'ün, Fenerbahçe'ye karşı görev alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

OSIMHEN VE LEMINA'NIN SON DURUMLARI

Dev derbi öncesi sakatlıkları bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın durumu da büyük önem taşıyor. Sağlık heyeti, iki oyuncuyu da maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Victor Osimhen

Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildikleri maç sonu açıklama yapan Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine yetişmesi muhtemel oyuncularla ilgili, "Lemina, Osimhen ve Yunus'u derbiye yetiştirmeye çalışacağız" demişti.

GÖKHAN KARATAŞ

