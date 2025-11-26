Galatasaray'ın sahasında 1-0 kaybettiği Union Saint-Gilloise maçının İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez, 36'ncı dakikada Davinson Sanchez'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gören Promise David'in, 52'nci dakikada Uğurcan Çakır'a yaptığı hareket sonrası faul kararı verse de ikinci sarı kartına başvurmadı. Spor yazarları, RAMS Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesini yorumlarken, Sanchez'in yönetimine tepki gösterdi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijl, organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, art arda 3 maç kazandıktan sonra ilk 8 için büyük bir avantajı kullanamayan sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirdi.

Jakem Jose Maria Sanchez, 36'ncı dakikada Promise David'e sarı kart gösterdi

"OSIMHEN'İN DEĞERİNİ GÖRDÜK"

"Osimhen'in değerini, kıymetini, Okan Buruk’un Galatasaray’ında asla yeri dolduramayacak bir parça olduğunu dün gece en uçta Icardi’yi izleyip, gördük! Ama sadece Osimhen’sizlik değil, en atletik oyuncu Singo ve her defoyu kapatan Lemina'dan mahrum olmak vurdu Galatasaray’ı! Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol yiyen takıma skor üretemedi Galatasaray! Okyanusu geçip, Liverpool’u, Bodo’yu, Ajax’ı devirip Belçika ekibine kaybettik!" (Ali Naci Küçük / Türkiye)

"TÜRK TAKIMLARINA DÜŞMANLIK BİR DEFA DAHA BELGELENDİ"

"İspanyol hakemlerinin Türk takımlarına karşı olan düşmanlığı bir defa daha belgelendi. Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçı yine Jose Maria Sanchez yönetmiş, Mustafa Çulcu'nun bana yaptığı analizde; Galatasaray'ın 1 penaltısını vermemişti. Zaman geçirmek için yatan bütün Gilloise oyuncularına destek verdi. Şeytanın avukatlığına soyunuyorum. Milli takımımızın İspanya'ya, Sevilla'da diz çöktürmesi ve 2 gol atmasının bedelini Sanchez, Galatasaray'a ödettirdi." (Levent Tüzemen / Sabah)

Galatasaray, Devler Ligi'nde 5 maçta 9 puan topladı

"GALATASARAY 10 KİŞİ OYNADI"

"Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin yıldızlarından. İlk 4 maçta kazanılan 9 puanın da kahramanı. Onun hareketliliğinin, iştahının, caydırıcılığının, kalitesinin benzeri Avrupa’da yok denecek kadar azken, Galatasaray kulübesinde olmasını beklemek zaten hayalcilik! Dün İcardi, genç ve tutkulu USG savunması arasında yok oldu. 90 dakikada sadece 6 isabetli pası var... Dün zaman zaman 10 kişi oynadı adeta Galatasaray." (Uğur Meleke / Hürriyet)

"RAKİBİN SAVUNMASI KUSURSUZDU"

"Oyun içinde etkin olamazsanız kaçınılmaz olarak gol yeme ihtimaliniz yükselir. David'in attığı gol tam bir soğuk duş etkisi oluşturmuştu. Belçikalılar temaslı oyundan vazgeçmeyen görüntüleri ile Galatasaray'a uzun süre gol pozisyonu şansı vermediler. Takım savunmaları ve kademe anlayışları kusursuzdu." (Ercan Taner / Sözcü)

Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Mauro Icardi etkisiz kaldı

"ICARDI, OSIMHEN'İN YERİNİ ASLA TUTAMAZ"

"Osimhen demek her şey demekmiş. Bu sözü iki yıl önce Icardi için kullanıyorduk. Ama adam sakatlıklar ve çalkantılı özel hayatı yüzünden Osimhen’in yerini asla tutamayacak durumda. Tabii bir de Yunus ve Lemina. Bu üç futbolcu olmayınca Galatasaray’ın yüzde 50 gibi bir gücü eksiliyor. Geri kalan bölüme ise Sane, İlkay giriyor. Yani bu maçta bu önemli eksikler nedeniyle onlardan çok şey bekliyorduk. Ama ikisi de Icardi dahil ilk 45 dakika terzi mankeni gibi takıldı. Hele Sane oynadı mı oynamadı mı belli değildi?" (Halil Özer / Milliyet)

"HAKEM SKANDALA İMZA ATTI"

"Hakem Jose Maria Sanchez büyük bir skandala imza attı. Sanchez, sarı kartı olan ve Uğurcan'ın ayağına acımasızca basan David'e kırmızı göstermedi. Aynı David, 3 dakika sonra Belçika ekibini öne geçirdi. David belki de kariyerinin en kolay golünü attı." (Zeki Uzundurukan / Fotomaç)

