Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına tek golle mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol hakemin ikinci sarıdan kırmızı kartı atladığını belirten Buruk, "Çok kötü bir maç yönetti. UEFA cezalandıracaktır diye düşünüyorum, ümit ediyorum." dedi. Osimhen ve Jakobs gibi önemli isimlerin milli takımlardan sakat döndüğünü söyleyen deneyimli teknik adam, "Milli takımlara oyuncu gönderiyoruz ama oyuncuları hor kullanıyorlar." diye konuştu. Sakat oyuncuların durumu hakkında bilgi veren Buruk; Osimhen, Lemina ve Yunus'un derbiye yetişebileceğini söyledi.

"VERMEDİĞİ KIRMIZI KART VARDI"

Hakem Jose Maria Sanchez'in kırmızı kartı atladığını söyleyen Okan Buruk, "Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Mücadele ettik. Ismael Jakobs'un sakatlığı... Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmakta zorlandık. Rakip de iyi savunma yaptı. Pozisyonlarımız vardı. Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var! Bunu gördük açıkçası... Hakemin tavırları... Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu. Bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de kulübeye gidip oturmuştum. İspanyol hakem çok kötü bir maç yönetti. Çok kritik ve büyük bir hata yaptı. Devamında kırmızı kart göstermediği oyuncu, golü attı. Bu kadar büyük hatayı UEFA cezalandıracaktır diye düşünüyorum, ümit ediyorum." diye konuştu.

"EREN ELMALI'NIN DURUMU ÇOK ÜZÜCÜ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kadroda yer alamaya 8 futbolcusu arasında en kritik ismin Eren Elmalı olduğunu dile getirdi.

Üst üste gelen sakatlıklar sonrası kadro planlamasıyla ilgili eleştiri üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Orta sahada altı oyuncumuz vardı. Aynı bölgedeki oyuncuların sakatlanması bizim için zorlu bir durum. Ancak bu hesaplayabileceğiniz bir şey değil. Yunus gibi çok kritik bir oyuncumuz yoktu. Osimhen, Singo ve Lemina'nın olmayışı çok önemli ama Yunus da bu tür rakipleri açabilecek oyuncu. Bunu Bodo/Glimt maçında Osimhen ile yapmışlardı. Yunus'un ve kapanan takımları açacak önemli oyuncularımızın bugün olmaması üretkenlik anlamında bizi zorladı. Milli takıma oyuncu gönderiyoruz. Parasını siz ödüyorsunuz ama milli takımlar oyuncuları daha hor kullanıyor. Bu da takımları zorlayan unsurlardan biri. Milli takım çok önemli, buna saygı duyuyorum. Her oyuncu milli takımlarında yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Ancak dönüşteki sakatlıklar bizim işimizi zorlaştırdı."

"BENİM İÇİN EN KRİTİK EKSİK"

Okan Buruk, en önemli eksiğin Eren Elmalı olduğuna değinerek, "Benim için en kritik eksik Eren'di. (Bahis soruşturması) Saygı duyuyorum ama doğru bir zamanlama mıydı? Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde bir oyuncumuz eksildi. Eren'in 5 sene önce yaptığı küçük bir hatadan dolayı Şampiyonlar Ligi maçında oynamaması Türk futbolu açısından da kritik oldu. Sadece sakatlıklar değil, bu tür bir şanssızlık yaşadık. En kritik bölgelerimizden biri sol bek. Ancak futbolun içinde bunlar var. Bunu devre arasında da telafi etmek zorundayız. Ondan önce de Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç daha oynayacağız. Şu an 9 puanımız var. Hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bundan sonraki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu maçlara tam kadro çıkarız." şeklinde görüş belirtti.

Yedek kulübesinden katkı alamayan Buruk, "Yedek kulübesinden oyuncu getirmek, maça etki etmek, iyi gitmeyen şeyi düzeltmek çok önemli. Bugün bunu sadece bir sakatlık sonrası yapabildim. Bu da beni zorladı. Bunu da hoca bahane üretiyor diye düşünmeyin. Bugünkü kadromuz daha iyisini yapabilirdi. Bunu da kendi içimizde düşünüp analiz etmemiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLİ TAKIMLARDA HOR KULLANIYORLAR"

Ismael Jakobs ve Victor Osimhen gibi önemli isimlerin milli takım maçlarından sakat döndüğüne vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Milli takımlara oyuncu gönderiyoruz ama oyuncuları hor kullanıyorlar. Parasını siz ödüyorsunuz ama onlar istediği gibi kullanabiliyor. Milli takımlara saygı duyuyorum, milli duygu farklı ama dönüşte Ismael Jakobs, Osimhen sakat döndü." şeklinde konuştu.

OSİMHEN, YUNUS VE LEMİNA DERBİYE YETİŞEBİLİR



Buruk, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maça yetişmesi muhtemel oyuncularla ilgili, "Fenerbahçe derbisine 6 günlük süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus'u derbiye yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Aralık ayının sonlarında Afrika Uluslar Kupası'nın başlayacağının hatırlatılması üzerine Buruk, "Tam oyuncuları iyileştireceğiz ve oynatmaya başlayacağız ardından Afrika Kupası'na gidecekler. Bu da bizim için ayrı bir zorluk. Dört oyuncumuz Afrika Kupası'nda yer alabilir. Büyük ihtimalle ilk yarının son maçında Kasımpaşa karşısında bunlar olmayacak. Dönüşte de Avrupa maçlarına yetişeceklerini düşünüyoruz. Dört oyuncunun gitmesi bizim için zorlu olacak." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, kadroya alınmayan Yusuf Demir'in durumu hakkında soru üzerine, "Yusuf, son maçın ardından dizinde ağrılar olduğunu söyledi. Bir sonraki gün antrenmana çıkmadı. Kontrolleri yapılıyor. Ağrılarından dolayı antrenmana çıkmadığı için kadroya almadım. İdari bir şey yok, farklı bir şey de yaşanmadı. Bir moral bozukluğu da üzerinde vardı. Kazımcan, kendisini hazır tuttu, çok çalıştı. Yusuf'un da yapacağı daha çok çalışmak ve oynamak için şans beklemek." diyerek sözlerini tamamladı.

EMRAH TAŞÇI

