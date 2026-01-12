Yoğun kar Malatya’yı vurdu! Seferler durduruldu, yolcular otogarlarda mahsur kaldı
Malatya’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Malatya-Sivas kara yolunda seferler geçici olarak durdurulurken, bazı güzergâhlarda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor ve MAŞTİ’den otobüs çıkışına izin verilmiyor.
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Malatya'da beklenen kar yağışı başladı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas, Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, özellikle Malatya-Sivas kara yolunda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle seferler geçici olarak durdurularak, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) otobüslerin çıkışına izin verilmedi.
Diyarbakır'dan Samsun'a seyahat eden Yılmaz Kahraman, Malatya-Sivas kara yolu Hekimhan mevkiinde yolların kapanması nedeniyle seferlerin beklemeye alındığını belirterek, Malatya Otogarı'nda yolların açılmasını beklediklerini söyledi.
Bir kısım yolcunun kent otogarında bekleyişi sürerken, yağışların özellikle kırsal bölgelerde etkisini artırdığı öğrenildi.