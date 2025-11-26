Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri BM'nin raporunda 36 milyonluk nüfusuyla Bangladeş’in başkenti Dakka'nın "yüzyılın ortasına kadar dünyanın en büyük şehri olması beklendiği" belirtildi. BM projeksiyonlarına göre Dakka, 2050 yılında 52,1 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olacak.

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri Tokyo'nun nüfusunun ise Japonya'nın yaşlanması ve nüfus krizi nedeniyle 2,7 milyon azalması bekleniyor.

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri "Dünya Kentleşme Beklentileri 2025" raporu dünyadaki 8,2 milyar insanın neredeyse yarısı artık şehirlerde yaşadığını ortaya koyarken, son 75 yılda şehir sakinlerinin sayısında iki kat artış yaşandığını gösterdi.

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri Dünya genelinde nüfusu en fazla olan 10 şehrin 9'u ise Asya'da bulunuyor. Tek istisnayı, 25 milyonluk nüfusuyla 7. sırada yer alan Mısır'ın başkenti Kahire oluşturuyor.

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri Diğer taraftan sıklıkla deprem ve sel baskınlarına maruz kalan Cakarta büyük ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Ağustos 2019'da dönemin Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin başkentinin dünyanın en yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden biri olan Borneo bölgesinde yer alan Nusantara'ya taşınacağını söylemişti. Ancak bu hamle, inşaat gecikmeleri, yabancı yatırım eksikliği, yönetim ve arazi sorunları gibi çeşitli aksaklıklarla karşı karşıya kaldı.

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri İŞTE DÜNYANIN EN KALABALIK ŞEHİRLERİ Raporda İlk 10'da yer alan diğer şehirler ve nüfusları sırasıyla şu şekilde:

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 10. Seul, 22 milyon 490 bin

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 9. Kalküta, 22 milyon 550 bin

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 8. Manila, 24 milyon 735 bin

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 7. Kahire, 32 milyon 366 bin

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 6. Guangzhou, 27 milyon 563 bin

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 5. Şangay, 29 milyon 559 bin

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 4. Yeni Delhi, 33 milyon 222 bin

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 3. Tokyo, 33 milyon 413 bin

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 2. Dakka, 36 milyon 585 bin

Dünyanın en kalabalık şehri ünvanı el değiştirdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 1. Cakarta, 41 milyon 914 bin

AYŞEGÜL DAHİ

Haberle İlgili Daha Fazlası