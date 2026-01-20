Ocak 2026 itibarıyla Avrupa ve Türkiye’de solunum yolu enfeksiyonları hızla artıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, influenza A, Covid-19 ve RSV’nin eş zamanlı yayılımıyla şiddetli vücut ağrıları ve halsizlik şikâyetlerinin arttığını belirtti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Ocak 2026 itibarıyla Avrupa ve Türkiye genelinde solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşandığını belirten göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “ECDC (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) verilerine göre bu kış ‘üçlü salgın’ (tripledemic) diye tanımlanan influenza A (H3N2, Covid-19 ve RSV enfeksiyonları aynı anda yayılım gösteriyor. Hastalarımız daha önce hiç yaşamadıkları kadar şiddetli ve yaygın vücut ağrılarından şikâyet ediyor” dedi.

Bu yıl baskın olan influenza A (H3N2) enfeksiyonunun ani başlayan yüksek ateş, şiddetli hâlsizlik ve “Kemiklerim kırılıyor” gibi tarif edilen ağrılarla seyrettiğini belirten Prof. Dr. Özkaya, Covid-19’un Nimbus ve JN.1 varyantlarında ise boğaz ağrısı ve yaygın vücut sızılarının öne çıktığını söyledi. RSV’nin ise özellikle 65 yaş üstü ve bağışıklığı zayıf bireylerde ağır kas ağrılarına ve solunum sıkıntısına yol açtığını vurguladı.

