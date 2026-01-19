ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik gümrük hamlesi, Berlin ve Paris’i aynı çizgide buluşturdu. Almanya ve Fransa, Washington’dan gelen tehdide karşı geri adım atmayacaklarını ilan etti.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland gerekçesiyle Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterdi.

Berlin’de Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure ile katıldığı etkinlikte konuşan Klingbeil, “Almanya ve Fransa olarak şantaja boyun eğmeyeceğimiz konusunda hemfikiriz” dedi. Avrupa’nın birlikte ve net bir cevap üzerinde çalıştığını söyledi.

AB KARŞI HAMLE HAZIRLIĞINDA

Klingbeil, Trump’ın tehditlerini sürdürmesi halinde Avrupa’nın kararlı karşı önlemler almaya hazır olduğunu da ifade etti.

ABD ile mevcut gümrük anlaşmasının Avrupa Parlamentosu’nda dondurulduğunu hatırlatan Klingbeil, şubat ayı itibarıyla askıya alınan ABD ithalat tarifelerinin yeniden devreye girebileceğini dile getirdi.

Avrupa’nın ekonomik şantaja karşı güçlü yasal araçlara sahip olduğunu söyleyen Klingbeil, gerilimin tırmanmasının kimseye fayda sağlamayacağını ancak Avrupa’nın kendini savunmaktan geri durmayacağını yineledi.

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAN NET TAVIR

Trump’ın Grönland nedeniyle 8 Avrupa ülkesine yönelik tarife kararının ardından Avrupa Parlamentosu’ndaki büyük siyasi gruplar da harekete geçti. Avrupa Halk Partisi, Sosyalistler ve Demokratlar ile Renew Europe, AB-ABD ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını duyurdu.

EPP Başkanı Manfred Weber, Trump’ın Grönland tehdidi karşısında ticaret anlaşmasının askıya alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. S&D Başkanı Iratxe Garcia-Perez ise yüzde 25’lik gümrük vergisi tehdidini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

GRÖNLAND KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Trump, Grönland’ın ABD’ye devredilmemesi halinde Danimarka, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Norveç, İsveç ve Finlandiya’ya ek gümrük vergileri uygulanacağını açıklamıştı. Buna göre 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10, 1 Haziran 2026’dan sonra ise yüzde 25 tarife devreye girecek.

Avrupa Birliği ise 93 milyar euroyu bulan misilleme seçeneklerini masaya aldı. AB Komisyonu, “ticari bazuka” olarak tanımlanan sert ekonomik önlemlerin hâlâ gündemde olduğunu duyurdu.

