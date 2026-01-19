NATO’da askeri yük paylaşımı tartışması büyüyor. Norveç Başbakanı’nın Türkiye’yi öne çıkaran sözlerinin ardından Trump Avrupa ülkelerine mektup yolladı.

Trump’ın Grönland ve NATO başlıkları üzerinden verdiği mesajlar gündemde yer alırken, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store NATO’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Store, NATO’daki askeri gücün büyük bölümünün Avrupa Birliği dışındaki ülkeler tarafından sağlandığını söyledi:

"NATO’daki askeri kaynakların yüzde 80’i Avrupa Birliği’ne değil; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Türkiye, Birleşik Krallık ve Norveç’e ait."

Norveç Başbakanı Türkiye dedi! Trump mektup yolladı! Grönland krizi derinleşiyor!

TRUMP GERİ DURMADI MEKTUP GÖNDERDİ

Store’nin NATO çıkışının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı’na gönderdiği mektup ortalığı karıştırdı.

Trump, "8 savaşı durdurmama rağmen Nobel Barış Ödülü verilmemesinin ardından artık yalnızca barışı düşünmek zorunda değilim" sözleriyle mektuba başladı.

GRÖNLAND MESAJI: DANİMARKA HEDEFTE

Trump, Grönland konusunda Danimarka’yı doğrudan hedef aldı. Danimarka’nın bölgeyi Rusya ve Çin’e karşı koruyamadığını savunan Trump, mülkiyet tartışmasını da gündeme taşıdı.

"Danimarka o toprakları Rusya ya da Çin’den koruyamaz. Yazılı belgeler yok, sadece yüzlerce yıl önce bir geminin oraya indiği söyleniyor. Bizim de gemilerimiz oraya indi" ifadeleri mektupta yer aldı.

Trump, "Dünya, Grönland üzerinde tam ve mutlak kontrolümüz olana kadar güvenli değil" sözleriyle mesajını sertleştirdi.

Trump'ın Grönland hakkındaki iddialarını yeniden dile getirmesinin ardından Danimarka'da ABD ürünlerini boykot etme hareketi yayılıyor. 95.000'den fazla kişi "Amerikan ürünlerini boykot et" grubuna katıldı.

NATO’YA REST:" ARTIK AMERİKA İÇİN BİR ŞEY YAPMALI"

Trump, NATO’ya ilişkin değerlendirmesinde, ittifak için en fazla katkıyı kendisinin yaptığını savundu.

"NATO için kuruluşundan bu yana herhangi bir kişiden daha fazlasını yaptım. Şimdi NATO, Amerika Birleşik Devletleri için bir şey yapmalı" dedi.

Mektubun en sert bölümünde ise şu sözler yer aldı:

"Dünya, Grönland üzerinde tam ve mutlak kontrolümüz olana kadar güvenli değil."

"ŞİMDİ ZAMANI GELDİ"

Trump, NATO’nun 20 yıldır Danimarka’ya "Rus tehdidini Grönland’dan uzak tutma” çağrısı yaptığını söyledi.

Danimarka’nın bu süreçte hiçbir adım atamadığını savunan Trump, "Şimdi zamanı geldi ve bunu yapacağız!" sözleriyle Grönland konusunda açık rest çekti.

Norveç Başbakanı 'Türkiye' dedi! Trump mektup yolladı: Grönland krizi derinleşiyor

TRUMP’IN GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin ulusal güvenliği için Grönland’a ihtiyaç duyduğunu ve bölgenin inşa edilen “Altın Kubbe” savunma sistemi açısından hayati önemde olduğunu dile getirmişti.

Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarını bir araya getiren görüşmelerin ardından da temel anlaşmazlıkların sürdüğü kayda geçti. Görüşmelere ilişkin aktarılan bilgilerde, ABD’nin Grönland’ı ele geçirme isteğinin açık olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland ise daha önce ABD’den gelen ve egemenliğin devrini de içeren yaklaşımlara kapıyı kapatmıştı. Danimarka yönetimi, son dönemde müttefikleriyle birlikte bölgede askeri işbirliğini artırma çağrısında bulunmuş, bu kapsamda bazı Avrupa ülkeleri Grönland’a küçük askeri birlikler ve subaylar göndereceklerini duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Trump, Grönland merkezli tartışmalarda dünya barışının tehlikeye girdiğini savundu. ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıkan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri getirileceğini açıkladı.

Trump, Grönland’a asker gönderen bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026’dan sonra ise oranın yüzde 25’e çıkarılacağını duyurdu. Vergilerin, Grönland’ın tamamen ve eksiksiz şekilde satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağı bilgisini paylaştı.

