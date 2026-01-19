Altın fiyatlarında son dakika! 19 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.511 TL ve ons altın fiyatı da 4.690 dolar ile rekor seviyeyi test etti. Hafta sonunda ABD Başkanı Trump, 8 Avrupa ülkesine ek gümrük tarifeleri getirdi. Sert tepki gösteren AB ülkelerinin misilleme hazırlığı yaptığı belirtiliyor. Grönland konusunda artan jeopolitik gerilimler, hafta başında piyasada risk iştahını düşürerek güvenli liman talebini destekledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni hafta, jeopolitik risklerde yaşanan artış ve hareketli fiyatlamalarla başladı. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada “Grönland’ın ABD tarafından alınması için bir anlaşmaya varılana kadar” 8 NATO üyesi ülkeye ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gümrük vergilerinin Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’yı hedef aldığını yazdı. ABD Başkanı, gümrük vergilerinin 1 Şubat’ta %10′dan başlayıp 1 Haziran’da %25′e yükseleceğini de söyledi.

AVRUPA’DAN TEPKİLER

Son durumla ilgili acil toplanma kararı alan AB ülkelerinin ise misilleme için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, “tehdide karşı ortak bir cevap” koordine ettiğini söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Beyaz Saray’a tepki göstererek, gümrük vergilerini sadece bir ticaret anlaşmazlığı değil, Batı değerlerinin bir sınavı olarak nitelendirdi.

Bu Arada Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın askeri yığınak iddialarına karşı çıkarak, bunun “güvenliği artırmak” amacıyla yapıldığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Ukrayna, Grönland veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez” paylaşımında bulunmuştu.

ONS ALTINDA YENİ REKOR

ABD ve AB arasında artan gerilim, piyasalarda hafta başında risk iştahını düşürerek güvenli liman talebinin artmasını beraberinde getirdi.

Cuma günü 4.596 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün ilk işlemlerde 4.690 dolar ile yeni rekor seviyeyi test etti. TSİ 06:00 itibarıyla ons altında işlemler 4.665 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

19 OCAK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altına yansıdı. 19 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.511 TL ile tüm zamanların en yükseğini gördü. TSİ 06:00’da gram altında işlemler 6.485 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor.

Öte yandan Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı da sabah saatlerinde 6.645 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.825 TL’den gerçekleşiyor.

GÜMÜŞ DE ZİRVE YAPTI

Geçen yıl değerli metaller grubunda en fazla yükselen ve yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan gümüş de bugün yeni zirvesini gördü. Geçen haftayı 90,12 dolardan tamamlayan ons gümüş fiyatı bugün ilk işlemlerde 94,12 dolar ile rekor tazeledi.

Aynı zamanda güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapar zekâ sektörleri tarafından talep edilen bir emtia olan gümüş fiyatı, yeniden tarife savaşlarının başlamasından duyulan endişelerden de destek buldu.

