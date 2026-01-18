Piyasa analizleri ile tanınan İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı haftalık değerlendirmesinde Borsa İstanbul, döviz kurları, değerli metaller ve kripto para piyasalarına dair çarpıcı öngörülerde bulundu. Memiş, özellikle gümüş piyasasındaki spekülasyonlara dikkat çekerken, Merkez Bankalarının faiz kararlarının piyasalar üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

BORSA İSTANBUL'DA 'KÂR SATIŞI' RİSKİ Borsa İstanbul 100 endeksi, haftayı %1,70 artışla 12.668 puan seviyesinden tamamladı. Memiş, yıllık bazda 14.000 puan hedefini korumakla birlikte, son iki haftalık hızlı yükselişin ardından teknik olarak bir düzeltme hareketi yaşanmadığını belirtti. Kısa vadeli yatırımcıları kar satışlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Memiş, uzun vadeli planlamanın daha mantıklı olduğunu ifade etti.

DOLAR 50 TL'YE DOĞRU İLERLİYOR Dolar kurunun stabil seyrini koruyarak 42,27 - 43,27 TL aralığında olduğunu belirten İslam Memiş, 2026 yılı sonu için 50 TL hedefinin sürdüğünü ve her ay yaklaşık 1 liralık bir artışla yeni bir trend görülebileceğini öngördü. Euro/Dolar paritesinde ise 1,16 seviyesinin altındaki rakamları "ucuz" olarak nitelendiren Memiş, paritede ana hedefin 1,21 - 1,22 seviyeleri olduğunu kaydetti.

ALTINDA SERT DALGALANMALAR Ons altın haftayı 4.581 dolar seviyesinden kapattı. Memiş, yılın ilk yarısında 4.800 - 4.880 dolar seviyelerini hedeflemesine rağmen, şahsi olarak 4.000 doların üzerindeki seviyelerden altın almadığını ve beklemeyi tercih ettiğini belirtti. Gram altın tarafında ise 6.500 TL seviyesinin altına sarkmalar beklendiği ifade edildi.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARIN CANINI YAKABİLİR! Gümüşün artık bir yatırım aracı olmaktan çıkıp bir manipülasyon ve spekülasyon aracına dönüştüğünü belirten Memiş, ons gümüşte 88 doların aşağı yönlü kırılması durumunda 80 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi. Gümüşün şu an için "oldukça pahalı" olduğunu ve yatırımcıların canını yakabileceğini ekledi.

BITCOIN BEKLENTİSİ Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in 100.000 dolar direncine odaklandığını belirten Memiş, 2026 yılının altın ve gümüşten ziyade borsa ve Bitcoin’in konuşulacağı bir yıl olacağı tahminini yineledi. Güncel fiyatlamalara değinen Memiş, Bitcoin’in 95.542 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü ve bu seviyelerin hâlâ "ucuz" kalmaya devam ettiğini savundu. Bitcoin yatırımcıları için en kritik teknik seviyenin 100.000 dolar direnci olduğunu işaret eden Memiş, bu seviyenin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Kişisel yatırım tercihlerine de değinen İslam Memiş, ons altının 4.000 dolar üzerindeki seviyelerinden alım yapmayı tercih etmediğini, buna karşın son bir aydır yoğun bir şekilde Bitcoin ile ilgilendiğini ve bu stratejisini sürdüreceğini açıkladı.

