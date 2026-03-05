“Ezel” , “Karadayı” , “İçerde” gibi birçok başarılı yapımda imzası bulunan yönetmen Uluç Bayraktar, Beyoğlu’ndaki dairesini boşaltmayan kiracısına karşı açtığı tahliye davasını kazandı. Kendisinin kirada yaşadığını ve aylık 105 bin lira kira ödediğini belirten Bayraktar’ın “ihtiyaç” gerekçesi mahkeme tarafından haklı bulundu.

Yönetmen Ufuk Bayraktar, 2016 yılında Beyoğlu’nda bulunan dairesini Lara Ö.’ye kiraya vermişti. Ancak 2024 yılında kiracının evi boşaltmaması üzerine taraflar arasında hukuki süreç başladı.

20 BİN LİRA KİRA ÖDÜYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetmenin tahliye talebine olumlu cevap vermeyen kiracı, kira bedeline yüzde 25 zam yaparak aylık 20 bin lira ödemeyi sürdürdü.

“MAĞDUR OLDUM” DEDİ

Evden çıkmayı kabul etmeyen kiracı nedeniyle Bayraktar, yargı yoluna başvurdu. Kirada oturduğunu ve aylık 105 bin lira kira ödediğini belirten yönetmen, bu durum nedeniyle mağdur olduğunu ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

20 bin lira ödüyordu! Ünlü yönetmen kiracısı çıkmayınca dava açtı: Mahkemeden dikkat çeken karar…

DAVA AÇTI

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Bayraktar, başka bir konutunun bulunmadığını, kiracısının ise evden çıkma taleplerini reddettiğini belirtti. Yüksek kira bedeli nedeniyle mağdur olduğunu savunan yönetmen, konut ihtiyacı sebebiyle dava açmak zorunda kaldığını dile getirdi.

“İHTİYAÇ” GEREKÇESİYLE TAHLİYE KARARI

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Bayraktar’ın talebini haklı bularak kiracı Lara Ö.’nün evi tahliye etmesine karar verdi. Gerekçeli kararda, yönetmenin konut ihtiyacının gerçek ve zorunlu olduğu belirtilerek tahliye talebinin kabul edildiği ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası