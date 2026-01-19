İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grönland gerilimi tırmanırken bir günde AB, NATO, Danimarka ve ABD ile peş peşe telefon diplomasisi yürüttü. Starmer, Trump’a müttefiklere vergi uygulanmasının yanlış olduğunu iletirken, Avrupa cephesinde ABD’nin Grönland tehdidine karşı acil toplantı ve ortak kınama mesajları geldi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Keir Starmer bugün Grönland gündemiyle Avrupa ve Atlantik hattında yoğun bir telefon diplomasisi yürüttü. Starmer AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve ABD Başkanı Donald Trump ile ayrı ayrı görüştü.

Başbakanlık açıklamasında, "Başbakan, tüm telefon görüşmelerinde Grönland konusundaki tutumunu yineledi. Yüksek Kuzey'de güvenliğin, Avro-Atlantik çıkarların korunması amacıyla tüm NATO müttefikleri için bir öncelik olduğunu söyledi" denildi.

Açıklamada, ayrıca Starmer'ın ABD Başkanı Trump'a, "Ortak güvenliği sağlama amacıyla hareket eden müttefiklere vergi uygulanmasının yanlış olduğunu" söylediği belirtildi.

Starmer'ın İngiliz basını tarafından "kriz telefonu" olarak nitelendirdiği görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz cumartesi günü Grönland'ın ABD tarafından alınmasına karşı olan sekiz Avrupa ülkesine ilave vergi uygulanacağı açıklamasının ardından geldi.

TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD'nin 1 Şubat itibarıyla Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan gelen mallara yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlayacağı ve Grönland'ın ABD'ye satılmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde haziran ayı itibarıyla bu oranın yüzde 25'e çıkacağı yönündeki açıklamanın ardından bugün, 27 AB üyesinin büyükelçileri, AB'nin atacağı adımları görüşmek üzere Brüksel'de acil bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD'nin vergi uygulayacağı sekiz Avrupa ülkesi, bugün ortak bir açıklama yayınlayarak ABD'nin vergi kararını kınamış ve Danimarka ile dayanışma mesajı vermişti.

ABD Başkanı Trump, Grönland'ı almasının ABD açısından bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu ve ABD'nin adayı kontrol altına almaması halinde bölgenin Çin ve Rusya hakimiyetine gireceğini savunuyor.

