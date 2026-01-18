İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD’nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergisi getirmesine ilişkin konuştu. Bunun bir hata olduğunu vurgulayan Meloni “Buna katılmıyorum” diyerek gerilimin düşürülmesi için çağrı yaptı. Meloni, “İtalya Grönland’a asker gönderecek mi?” sorusuna ise “Tansiyonu düşürmeye çalışıyorum. Şu anda mesele diyalog kurmak” cevabını verdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda kendisine destek vermeyen bazı Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifesi getirmesine ilişkin konuştu.

ABD ile Avrupa ülkeleri arasında tansiyonun yükseldiği Grönland meselesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Meloni, ABD’nin bu tavrını “hata” olarak nitelendirdi.

“BİR HATA”

Gerilimin düşürülmesi için diyalog çağrısı yapan Meloni, “Grönland'ın güvenliğine katkıda bulunmayı tercih eden ülkelere gümrük vergilerinin artırılması öngörüsü bir hatadır ve buna katılmıyorum." dedi.

DİYALOG ÇAĞRISI

Meloni, şöyle konuştu:

Bazı Avrupa ülkelerinin daha büyük bir güvenlik için asker gönderme isteğinin, ABD'ye karşı değil, diğer aktörlere karşı bir girişim olarak yorumlanması gerektiğine inanıyorum. Açıkçası, bu konuda bir anlayış ve iletişim sorunu olduğunu düşünüyorum. Diyaloğu yeniden başlatmak ve bir tırmanıştan kaçınmak gerekiyor.

“ATLANTİK İTTİFAKI ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR”

Trump ile birkaç saat önce telefon görüşmesi yaptığını belirten Meloni, "Kendisine ne düşündüğümü söyledim. NATO Genel Sekreteri ile de görüştüm. Atlantik İttifakı'nın bu konuda çalışma yürüttüğünü teyit etti. Gün içinde Avrupa liderleriyle de konuşacağım” diye konuştu.

GRÖNLAND’A ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Meloni, İtalya'nın Grönland'a asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin ise “Şu anda bunun hakkında konuşmak erken. Ben tansiyonu düşürmeye ve yeniden diyaloğa dönmeye çalışıyorum. Şu anda mesele bir gerilime neden olmak değil, diyalog kurmak. Eğer yorumum doğruysa, ABD tarafında stratejik bir bölgeye dair aşırı müdahale endişesi var, Avrupa tarafında ise bu soruna yardımcı olma iradesi söz konusu” açıklamasını yaptı.

Barış Kurulu’na katılması için ABD'den davet aldıkları bilgisini de paylaşan Meloni “Bence İtalya barış planını inşa etmede öncü bir rol oynayabilir, hazırız. Bana öyle geliyor ki İtalya, bölgede çok aktif bir oyuncu, diğer tüm bölgesel aktörlerle iyi ilişkiler içinde ve bu nedenle mutluyuz” dedi.

‘GRÖNLAND’ TEHDİDİ

Venezuala'nın ardından gözünü Grönland'a çeviren ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kontrolünün ABD’ye verilmesi konusunda uyumlu hareket etmeyen ülkelere "gümrük vergisi uygulayabileceğini" açıklamıştı.

8 AVRUPA ÜLKESİNE EK VERGİ

Bazı Avrupa ülkelerini 'vergi' üzerinden tehdit eden Trump, 8 Avrupa ülkesine ek vergi getirdiğini duyurmuştu.

Trump, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE SIRALANMIŞTI

ABD'nin gümrük vergisi açıklamasının ardından ülkelerden tepkiler peş peşe sıralanmıştı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, “Şantaja boyun eğmeyeceğiz” derken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise “Hiçbir sindirme veya tehdit bizi etkileyemez” ifadesiyle tepki göstermişti.

İngiltere Başbakanı Keir Rodney Starmer NATO müttefiklerinin kolektif güvenliğini sağlamak için müttefiklere gümrük vergisi uygulamak “tamamen yanlış” olduğunu söylemişti.

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, "Grönland'daki askeri tatbikatlara yönelik çabalar, bilakis Arktik bölgedeki güvenliğe katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir." paylaşımında bulunmuştu.

