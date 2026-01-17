ABD Başkanı Donald Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi. Trump, 1 Haziran itibarıyla ise vergi yükümlülüğünün yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

Venezuala'nın ardından gözünü Grönland'a çeviren Trump, buna karşı çıkan bazı Avrupa ülkelerini dün 'vergi' üzerinden tehdit etmişti.

ABD Başkanı, Grönland'ın kontrolünün kendilerine verilmesi konusunda uyumlu hareket etmeyen ülkelere "gümrük vergisi uygulayabileceğini" açıklamıştı.

Trump dünkü tehdidini bugün uygulamaya koydu ve 8 Avrupa ülkesine ek vergi getirdi. Haberi ise sosyal medya hesabında duyurdu.

Trump'ın açıklaması şöyle:

“Avrupa Birliği’ndeki tüm ülkelerle birlikte Danimarka’yı ve diğerlerini, onlardan gümrük vergisi ya da başka herhangi bir bedel almadan, uzun yıllar boyunca sübvanse ettik.

Şimdi, yüzyıllar sonra, Danimarka’nın karşılık verme zamanı geldi. Dünya Barışı tehlikede! Çin ve Rusya Grönland’ı istiyor ve Danimarka’nın bununla ilgili yapabileceği hiçbir şey yok.

Şu anda koruma olarak iki köpek kızağına sahipler; biri yakın zamanda eklendi. Bu oyunda rol oynayabilecek ve bunu da çok başarılı şekilde yapabilecek tek ülke, BAŞKAN DONALD J. TRUMP liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri’dir! Amerika Birleşik Devletleri’nin ve dünyanın genelinin Ulusal Güvenliği tehlikedeyken, bu kutsal toprak parçasına kimse dokunamayacak.

"GRÖNLAND SATIN ALINANA KADAR DEVAM EDECEK"

Ayrıca Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’nın, amacı bilinmeyen nedenlerle Grönland’a gittikleri görülmüştür. Bu, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir ya da katlanılabilir olmayan bir risk düzeyini devreye sokmuşlardır. Bu nedenle, Küresel Barış ve Güvenliği korumak adına, bu potansiyel olarak son derece tehlikeli durumun hızlı ve tartışmasız şekilde sona ermesi için güçlü önlemlerin alınması zorunludur.

1 Şubat 2026 itibarıyla, yukarıda adı geçen tüm ülkelere (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya) Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilen her türlü mal için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026’da bu vergi yüzde 25’e çıkarılacaktır. Bu gümrük vergisi, Grönland’ın tamamen ve bütünüyle satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılıncaya kadar geçerli ve ödenebilir olacaktır.

"MÜZAKEREYE AÇIĞIZ"

Amerika Birleşik Devletleri bu işlemi 150 yılı aşkın süredir yapmaya çalışmaktadır. Birçok başkan bunu denemiştir ve bunun iyi nedenleri vardır; ancak Danimarka her zaman reddetmiştir. Şimdi ise Altın Kubbe (Golden Dome) ve modern silah sistemleri — hem saldırı hem savunma — nedeniyle, bu toprağın EDİNİLMESİ özellikle önemlidir. ‘Kubbe’ ile ilgili güvenlik programlarına hâlihazırda yüz milyarlarca dolar harcanmaktadır; buna Kanada’nın olası korunması da dahildir.

Bu son derece parlak ancak son derece karmaşık sistem, açıların, mesafelerin ve sınırların gereği olarak, ancak bu toprak dâhil edildiğinde azami potansiyel ve verimlilikle çalışabilir. Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve/veya bu kadar büyük riskleri göze alan bu ülkelerle — onlar için onca on yıl boyunca sağladığımız azami koruma dâhil her şeye rağmen — derhal müzakereye açıktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!

