İran iel ABD-İsrail arasında patlak veren savaş sürerken, çatışmalar bölge ülkelerine de yansıdı. Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na bugün düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonrası, havalimanı kullanılamaz hale geldi. Tahribat sonrası Bakü-Nahçıvan uçak seferleri Iğdır'a yönlendirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırması ile fitili ateşlenen savaş bölge ülkelerine sıçradı.

Nahçıvan havalimanına saldırı sonrası Bakü–Nahçıvan uçak seferleri Iğdır'a yönlendirildi.

İHA SALDIRISI SONRASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na bugün düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonrası, havalimanı kullanılamaz hale geldi. Bu gelişme üzerine Azerbaycan yönetimi, Nahçıvan'a planlanan tüm uçuşları iptal etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

YOLCULAR İÇİN OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Azerbaycan vatandaşlarının Bakü ile Nahçıvan arasındaki ulaşımının kesintiye uğramaması amacıyla Bakü–Iğdır ve Iğdır–Bakü arasında karşılıklı uçuşlar başlatıldı. Ayrıca yolcuların Nahçıvan'a ve Nahçıvan'dan Iğdır'a taşınabilmesi için özel otobüs seferleri organize edildi.

Uçaklar Iğdır'a inecek! Nahçıvan havalimanına saldırı sonrası yönlendirme yapıldı

Otobüs seferleri, Nahçıvan Otogarı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yetkililer, yolcuların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası