Grip risk gruplarında daha ağır seyredebiliyor. Uzman doktor, söz konusu gruplarda hastalığın ilk 48 saati içinde başlanan antiviral ilaçlardan fayda görülebileceğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Gribin risk gruplarında daha ağır seyredebileceğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hüseyin Koşak, 65 yaş üzerindekiler, hamileler, kalp, akciğer, diyabet ve böbrek hastalığı bulunanlar ile bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hastalığın seyrinin ağırlaşabildiğini ifade etti.

Söz konusu gruplarda, hastalığın ilk 48 saati içinde başlanan antiviral ilaçlardan fayda görülebileceğini kaydeden Koşak, erken dönemde hekime başvurulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

