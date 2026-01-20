İsrail’e destek veren ürünlerin kesinlikle yer almadığı Free Gazza Market Müdürü Aktaş “Market bir kişiye ait değil. Market hepimizin. Free Gazza bütün boykot uygulayıcılarının marketi. Boykot Müslüman’ın silahıdır” dedi.

İsrail’e destek verdiği tespit edilen markalara karşı başlatılan boykot hareketi kapsamında, siyonizmle ilişkilendirilen hiçbir ürünün satılmadığı İstanbul’un ilk boykot marketi “Free Gazza” (Özgür Gazze) hizmete açıldı.

Beylikdüzü ilçesinde geçen ay faaliyete geçen Free Gazza’nın müdürü Naile Aktaş marketin, yerli ve millî olmanın öneminin daha iyi kavrandığı bir dönemde açıldığını belirterek, “Free Gazza Market, zulmün başladığı dönemde biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüz noktada, bari onların ürünlerini almayalım, onların paralarını keselim, kısalım dediğimiz noktada tamamen yerli ve millî olmanın önemini bir kez daha bize hatırlatan bir düşünce olarak ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Marketin çok sayıda hissedarı bulunduğunu aktaran Aktaş, “Ayşe Hanım’ın, Fatma Hanım’ın, Mehmet Bey’in, Ahmet Bey’in hisseleriyle, ‘Küçük yüzüklerim var, çeyreklerim var, altınlarım var’ diyenler de var bunun içerisinde. ‘Neyim var neyim yoksa ben de bir hisse almak istiyorum’ diyenler oldu. En nihayetinde kimisinin çok fazla parası vardı ama herkes ilk önce kalbinden verdi. Yani aslında market bir kişiye ait değil. Market hepimizin. Free Gazza bütün boykot uygulayıcılarının marketi” diye konuştu.

Free Gazza market: Siyonizme boykot uygulayan herkesin ortak marketi

Boykot süreciyle birlikte bazı markaların durumu fırsata çevirerek fiyat artışına gittiğine de dikkati çeken Aktaş, halkın bu duruma karşı kendi boykot refleksini geliştirdiğini söyledi.

Aktaş, “Halkta boykot şuuru Gazze’deki olaylarla beraber bir üst seviyeye taşındı. Halk ne yapıyor mesela? Boykotta yerli markada çok fahiş bir fiyat mı gördü. Bu ürünler sosyal medyada boykota düştüğünde onu artık buraya koyamıyoruz. Sadece siyonizme hizmet etmesi yeterli değil. Halkın gönlündeki boykot anlayışıyla da uyuşmuş olması çok önemli. Halk diyor ki ‘Benim olan benden gibi davranmıyorsa ben bu malı almam. Artık kendi boykotumu ona karşı uygularım.’ Halkta bir şuur başladı” ifadelerini kullandı.

BOYKOY YAPMAK MÜSLÜMAN'IN SİLAHIDIR

Boykotun güçlü bir toplumsal araç olduğunu hatırlatan Aktaş, “Boykot Müslüman’ın silahıdır. ‘Bana hiçbir şey olmaz. Ben bu ürünü alırım. Yani ben bunu içmeyince mi orada o çocuklar ölmeyecek?’ diyen insanlara söyleyeyim, yarın o ateş muhakkak bizim kapımıza da gelecek. O ateş bizim kapımıza gelmeden bizim bu şuuru güçlendirmemiz lazım. Boykot en güçlü silahımız ve boykota devam Türkiye’m diyorum” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası