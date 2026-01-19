Yeni haftaya sert bir yükselişle başlayan altın piyasasında hem gram altın hem de ons fiyatları tarihi zirve seviyelere ulaştı. Küresel piyasalarda artan risk algısı ve politik belirsizlikler, yatırımcıların yeniden güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.

Piyasa çevreleri, yükselişin arkasında özellikle ABD’den gelen açıklamaların etkili olduğuna dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington’un Grönland planına karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine ek gümrük tarifeleri getireceğini duyurması, ticaret cephesinde tansiyonu yükseltti. Bu gelişmenin yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin belirsizliğin sürmesi de altına olan talebi güçlendirdi.