Gram altında sıçrama! İslam Memiş rakam ve tarih verdi
Altın piyasasında rekor serisi sürerken yatırımcıların gözü yeniden güvenli limana çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, gram altının sabah saatlerinde 6 bin 624 lirayı gördüğünü belirterek, “Artık 7 binli rakamlar şubat ayında sürpriz olmayacak, piyasalardaki gerginlik sürdükçe değerli metaller güvenli liman özelliğini koruyor” dedi.
Yeni haftaya sert bir yükselişle başlayan altın piyasasında hem gram altın hem de ons fiyatları tarihi zirve seviyelere ulaştı. Küresel piyasalarda artan risk algısı ve politik belirsizlikler, yatırımcıların yeniden güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.
Piyasa çevreleri, yükselişin arkasında özellikle ABD’den gelen açıklamaların etkili olduğuna dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington’un Grönland planına karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine ek gümrük tarifeleri getireceğini duyurması, ticaret cephesinde tansiyonu yükseltti. Bu gelişmenin yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin belirsizliğin sürmesi de altına olan talebi güçlendirdi.
Öte yandan Finans Analisti İslam Memiş, piyasadaki son hareketlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, altın fiyatlarında yukarı yönlü seyrin korunabileceğini ancak kısa vadede dalgalanmaların da görülebileceğini belirtti. Memiş, küresel gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayarak yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.
Haber Global yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Stres ve gerginlik var. Yine Grönland konusu piyasaların gündeminde, tartışmalar gündemde. Davos zirvesi bu hafta var. Davos zirvesi önemli. Trump'ın burada açıklamaları olacak. Diğer yandan Fed öncesinde açıklama yapma yasağı geldi.
Yani önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Ancak öncesinde piyasalar bulanmasın diye bir açıklama yapmayacaklar. Trump'ın açıklamaları burada önemli. Davos zirvesini bu hafta boyunca takip edeceğiz.
Emtia fiyatlarında tekrar yükselişle haftaya başladık. Gram gümüş 130 lira, ons tarafta 93 dolar seviyesinin üzerinde. Uluslararası piyasalarda yine ons altın %3 primle haftaya başladı. 4674 dolar seviyesinde artık, 5.000 dolara gözünü dikti, yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Gram altın TL fiyatı sabah saatlerinde 6624. Yani burada 7000'li rakamlar artık Şubat ayında sürpriz olmayan rakamlar.
Piyasalardaki gerginlik devam ettikçe değerli metaller güvenli liman tekrar özelliğini taşıyor"