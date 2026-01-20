12 Ocak’ta hastaneye yatırılan Ufuk Özkan için sosyal medyadan organ bağışı çağrısı yapıldı. Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, kendisinin karaciğer donörü olmak için başvurduğunu ancak uyumsuz bulunduğunu belirtti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türkiye, bir defa daha organ naklinin hayatla ölüm arasındaki ince çizgi olduğunu hatırlatan çarpıcı bir hikâyeye şahitlik ediyor.

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden 50 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar acil karaciğer nakli kararı aldı. Özkan’ın tedavisi yoğun şekilde sürerken, ailesi ve sevenleri umutla gelecek bir haberi bekliyor.

SOSYAL MEDYADA ORGAN ARAYIŞI

Oyuncunun sağlık durumuna dair ilk açıklama, kardeşi Umut Özkan’dan geldi. Umut Özkan, ağabeyinin birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz sebebiyle tedavi gördüğünü, MELD skorunun 22’ye çıktığını ve durumunun son günlerde ağırlaştığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada, Ufuk Özkan için donör çağrıları yapılmaya başladı. Kan grubu “0” veya “B” olan, 18–65 yaş aralığında ve herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan gönüllülere çağrı yapıldı. Ancak bu haberin ardında, hüzünlendiren bir ayrıntı var. Ufuk Özkan, bugün bir organ beklerken, 17 yıl önce kendi organlarını bağışlamış bir isim.

ÇOCUKLARA KIYAMAMIŞ

İki yıl önce siroz sebebiyle hastaneye yatıp çıktığı dönemde katıldığı bir televizyon programında yaşadıklarını anlatan Özkan, hem hastalığını hem de organ bağışı konusundaki duruşunu açık yüreklilikle paylaşmıştı. Ufuk Özkan, tam 15 yıl önce organlarını bağışladığını şu sözlerle anlatmıştı:

Antalya’ya turneye gitmiştim. Böbrek nakli olan çok yakın bir arkadaşımı ziyaret ettim. ‘Bir saat kalırım’ diye girdim, beş saat çıkamadım. Organ bekleyen çocukları gördüm. Bana ‘Abi sen organ mı vereceksin?’ dediler. ‘Gerekirse hepsini veririm’ dedim. İstanbul’a döner dönmez organlarımı bağışladım.

BAĞIŞÇIYDI ŞİMDİ ALICI

O gün, başkalarının hayatına umut olmak için imza atan Ufuk Özkan, bugün aynı umudu kendisi için bekliyor. Yıllar önce gördüğü o çocukların gözlerindeki çaresizlik, bugün onun hikâyesinde yankılanıyor. Acı bir tesadüf gibi görünen bu tablo, aslında organ bağışının ne kadar hayati olduğunu bir defa daha gözler önüne seriyor. Türkiye’de binlerce hasta, uygun bir organ bulunamadığı için hayatla ölüm arasındaki o ince sınır çizgisinde dolaşıyor. Ufuk Özkan’ın hikâyesi ise sadece bir ünlünün sağlık mücadelesi değil; aynı zamanda topluma yöneltilmiş sessiz ama güçlü bir çağrı var: Bir gün herkesin bir organa ihtiyacı olabilir.

MELD SKORU NE ANLATIYOR?

Kardeşinin duyurusuyla “uygun donör” beklendiği ifade edilen Ufuk Özkan’ın sağlık durumunun ciddiyetini ifade eden MELD skorunu İstinye Üniversitesi Organ Nakli Merkez Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan’a sorduk.

Bir laboratuvar sonucu olan MELD sokurunun 6-40 arasında bir puan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dinçkan, “MELD skoru 10’un üzerine çıktığı zaman hastanın karaciğer nakline doğru gittiğini düşünürüz. 15’in üzerine çıktığında ise karaciğer nakli yapılması zorunlu hâle gelir. MELD skoru dışında kronik hastalığının komplikasyonları da karaciğer naklini zorunlu kılabilir. Bunların başında yemek borusu varislerin kanaması, karnında asit birikmesi, karaciğer koması, hastanın şuurunu kaybetmesi ya da karaciğerinde kanseri gelişmesi gelir. Bazı hastalıklarda çok kaşıntı olur. Bu dayanılmaz kaşıntı bile karaciğer nakli endikasyonu olabilir” dedi.

HERKES VEREBİLİR Mİ?

Kardeşi ve ünlülerin “organ bağışı” çağrısında bulunduğu Ufuk Özkan, hayata tutunmak için karaciğer nakli bekliyor. Ancak akraba dışı bağışlarda eğer testler uygun bulunursa, birtakım hukuki prosedürlerin uygulanması söz konusu. Bunun için etik kurul onayı, bağışın gönüllü olduğunun kanıtlanması, maddi ilişki olmadığının belgelenmesi gerekiyor.

33 BİN KİŞİ ORGAN BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam organ nakli bekleyen hasta sayısı 32 bin 936 olarak kaydedildi.

Böbrek: 25 651 kişi

25 651 kişi Karaciğer: 2.504 kişi

2.504 kişi Kalp: 1.540 kişi

1.540 kişi Akciğer: 207 kişi

207 kişi Pankreas: 235 kişi

235 kişi İnce bağırsak: 4 kişi

4 kişi Kornea (göz nakli): 2.795 kişi

