Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’a bu kez influenza A teşhisi konuldu. Kardeşi Umut Özkan, ünlü ismin sağlık durumunun daha da ağırlaştığını belirterek “Vaktimiz daralıyor” dedi ve ziyaretlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil ihtiyacının gündeme gelmesiyle birlikte, sanat camiasından birçok isim ve hayranları sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı.

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin yeni bir bilgilendirme yaptı. Umut Özkan yaptığı yeni açıklamada acil karaciğer nakli bekleyen abisi Ufuk Özkan'a influenza teşhisi konulduğunu duyurdu. Özkan, "Vaktimizin daraldığını üzülerek belirtmek isterim. Yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır" dedi.

Ufuk Özkan'dan endişelendiren haber! Kardeşi 'vaktimiz daralıyor' diyerek duyurdu

"ZİYARETLER KISITLANDI"

Umut Özkan'ın açıklaması şöyle:

"Bu aşamada sektörün yapacağı paylaşımlar, donör bulunması sürecinde bizlere büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Kamuoyunu bilgilendirmek ve önemli bir durumu yeniden paylaşmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duymaktayım.

Abim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış, Influenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir. Bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır.

Karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce abimle yolu kesişmiş tiyatro ve sanat camiasından kişilerin bana Instagram sayfam üzerinden ulaşmaları büyük önem taşımaktadır.

Vaktimizin daraldığını üzülerek ifade eder, gösterdiğiniz ilgi ve destek için abim adına da teşekkür ederiz."

