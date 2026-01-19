Meteoroloji listeledi, AKOM saat verdi! İstanbul dahil 19 ilde yeni kar alarmı
Soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alırken, Meteoroloji’den ve AKOM’dan uyarılar peş peşe geldi. Son rapora göre İstanbul dahil 19 ilde kar yağışının etkili olması beklenirken, AKOM yağışların akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağını belirtti. Öte yandan Marmara ve Ege’de rüzgarın hızının saatte 70 kilometreyi bulması beklenirken, ülke genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtildi. İşte kar alarmı verilen 19 il…
- Meteoroloji, Türkiye genelinde 19 il için yeni kar yağışı uyarısı yaptı.
- Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor.
- İç ve doğu bölgelerde buzlanma, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
- Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında fırtına şeklinde rüzgarlar etkili olacak.
- AKOM, kar yağışlarının akşam saatlerinde karla karışık yağmura dönüşeceğini bildirdi.
Türkiye’nin çok sayıda noktasında yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji’de yeni bir kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 19 ilde kar yağışı bekleniyor. İşte o iller…
Meteoroloji’nin son raporuna göre, ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE DOĞU’DA ETKİSİNİ ARTIRACAK
Yağışların Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenirken, iç ve doğu bölgeler için buzlanma uyarısı yapıldı.
İstanbul'da kar yağıyor! Megakent beyaza büründü, insanlar gece yarısı sokaklara döküldü
Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunu çığ tehlikesine karşı uyardı.
19 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji’nin son raporuna göre, kar yağışı beklenen iller şöyle;
Bursa, İstanbul, Kırklareli, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır, Mardin.
MARMARA, EGE VE AKDENİZ’DE FIRTINA ALARMI
Öte yandan rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KAR YAĞIŞI AKŞAM YAĞMUR İLE BİRLEŞECEK
Meteoroloji’nin ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) da bir uyarı yayınladı. Hava sıcaklığının merkezde 1, yüksek kesimlerde eksi 3 dereceye kadar düştüğünü belirten AKOM, öğle saatlerine kadar kar sağanaklarının süreceğini bildirdi. AKOM, yağışların akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağını belirtti.
AKOM raporunda İstanbul’da beklenen haftalık hava sıcaklıkları ise şöyle açıklandı:
- Salı: MIN: 3 °C MAX: 7°C
- Çarşamba: MİN: 3°C MAX: 9°C
- Perşembe: MİN: 5°C MAX: 12°C
- Cuma: MİN: 8°C MAX: 12°C
- Cumartesi: MİN: 8°C MAX: 14°C
- Pazar: MİN: 9°C MAX: 15°C