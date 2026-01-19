İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. Gece yarısı etkisini arttıran yağış sonrası megakentin birçok noktası tamamen beyaz örtü ile kaplandı. Uzun zaman sonra kar görmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar ise kendilerini sokaklara attı.

İstanbul bir hafta aradan sonra yeniden soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Günlerdir beklenen kar yağışı, gece saatlerinde aralıklarla etkisini gösterdi. Kar yağışı özellikle metropolün kuzey kesimlerinde etkili oldu. Binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı. Kar yağışı bugün de aralıklarla devam ederken dondurucu soğuklar ve yoğun sis olacak. Haftanın ilk iş gününde özellikle sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nın iç kesimlerinde sis ve pusun görüş mesafesini ciddi şekilde kısıtlaması bekleniyor.

İstanbul'da kar yağıyor! Megakent beyaza büründü, insanlar gece yarısı sokaklara döküldü



Yüksek Kesimlerde Görsel Şölen Kar yağışı özellikle rakımı yüksek bölgelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Anadolu Yakası’nın simge noktalarından olan; Çamlıca Tepesi, Beykoz Karlıtepe,

Ümraniye Tepeüstü Mahallesinde her yer kısa sürede beyaza büründü. Belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için tuzlama ve küreme çalışmalarına hız verdi. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da kar yağıyor! Megakent beyaza büründü, insanlar gece yarısı sokaklara döküldü

GECE YARISI SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Aileleriyle birlikte Çamlıca Tepesi'ne gelen bazı vatandaşların, kartopu oynadığı görüldü.



İstanbul'da kar yağıyor! Megakent beyaza büründü, insanlar gece yarısı sokaklara döküldü

METEOROLOJİ SON RAPORUNU PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, birçok bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Tahminlere göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Tokat, Sivas ve Siirt çevrelerinde de kuvvetli kar yağışı beklenen alanlar arasında yer alıyor.

İstanbul'da kar yağıyor! Megakent beyaza büründü, insanlar gece yarısı sokaklara döküldü

Taksim’de gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, bazı vatandaşlar şemsiye ile yolculuk yaptı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İstanbul'da kar yağıyor! Megakent beyaza büründü, insanlar gece yarısı sokaklara döküldü

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞININ SÜRDÜĞÜ İLÇELER

İstanbul’da kar yağışı kentin her iki yakasında da etkisini göstermeye devam ediyor. Avrupa Yakası’nda Çatalca, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Sarıyer ve Arnavutköy’de yoğun şekilde görülen yağış, Anadolu Yakası’nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar’da etkili oluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası