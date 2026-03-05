Teknoloji alanında yetenekli öğrencileri erken yaşta keşfetmeyi amaçlayan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için başvuru süreci devam ediyor. Türkiye genelinde yürütülen program kapsamında öğrenciler 36 ay sürecek ücretsiz teknoloji eğitimine katılma fırsatı elde ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri programı için yeni dönem başvuruları sürüyor. Program kapsamında farklı sınıf seviyelerindeki öğrenciler belirlenen aşamaları başarıyla tamamlamaları halinde teknoloji odaklı eğitim programına dahil olabiliyor.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ BAŞVURU TARİHLERİ 2026

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında yürütülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı için başvurular devam ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde bulunan 132 farklı DENEYAP Teknoloji Atölyesi’nde gerçekleştirilecek eğitim programı için öğrenciler başvurularını çevrim içi olarak yapabiliyor. Başvuru sürecinin 30 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

Program kapsamında seçilen öğrenciler toplam 36 ay sürecek ücretsiz teknoloji eğitimi alma hakkı kazanacak. Eğitimlerde robotik kodlama, tasarım ve üretim, elektronik, yazılım ve inovasyon gibi birçok teknoloji alanında uygulamalı çalışmalar yer alıyor. Program, öğrencilerin erken yaşta teknoloji üretme becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sunabilecek genç yetenekleri desteklemeyi amaçlıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında programa başvurabilecek öğrenci grupları da açıklandı. Buna göre 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri programa başvuru yapabiliyor. Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler ilk aşamada elektronik ortamda gerçekleştirilen e-sınava katılıyor.

Öğrenci seçme süreci ise üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada gerçekleştirilen e-sınavı başarıyla geçen adaylar, ikinci aşamada çevrim içi eğitim ve görev tamamlama sürecine dahil oluyor. Bu aşamayı da tamamlayan öğrenciler uygulama sınavına davet ediliyor. Tüm aşamaları başarıyla geçen öğrenciler DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde üç yıl sürecek teknoloji eğitim programına katılma hakkı elde ediyor.

DENEYAP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular DENEYAP’ın sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Aday öğrenciler başvuru ve sınav süreçlerini t3kys.com adresi üzerinden takip edebiliyor.

