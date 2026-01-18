Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni bir kar yağışı uyarısı daha geldi. Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz’i uyaran Meteoroloji, bu akşam ve yarın akşam saatlerinde Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Van ve Batman’da yoğun kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Öte yandan Batı Karadeniz’de 3 ilde de kar yağışının etkisinin artacağı ifade edildi.

Sabah saatlerinde Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için şiddetli fırtına ve kar yağışı uyarısı yapan Meteoroloji’den yeni bir uyarı daha geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında etkili olacağını bildirdi. Uyarıda kar yağışının Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van'ın güney ilçeleriyle Batman'ın kuzeyinde etki göstereceği ifade edildi.

Öte yandan Batı Karadeniz içinde bir uyarı geldi. Devam eden kar yağışlarının Kastamonu'nun kuzeyiyle Bartın'ın doğusu ve Sinop'un batısında da kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun olması bekleniyor.

KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de halen devam eden kar yağışlarının, Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğu ve Sinop'un batısında kuvvetli (10-20 cm), iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

22 İLİ UYARMIŞTI

Meteoroloji, sabah saatlerinde yaptığı ilk açıklamada ise 22 ili kar yağışı için uyarmıştı. 22 il şöyle sıralanmıştı:

Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Ankara, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin.

